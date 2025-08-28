Los antecedentes recientes entre Pumas y Atlas en Ciudad Universitaria muestran una tendencia clara: al conjunto rojinegro le cuesta trabajo sacar buenos resultados de la capital del país. En 13 partidos disputados en este escenario dentro de la Liga MX, los tapatíos únicamente han conseguido tres victorias, mientras que los auriazules han logrado cinco triunfos y en cinco ocasiones se ha firmado el empate, tres de ellos con marcador de 0-0.

La última vez que los Zorros vencieron a Pumas en temporada regular fue en el Apertura 2014, cuando se impusieron 1-0 con un tanto solitario que rompió los pronósticos. Desde entonces, han transcurrido 10 partidos de liga en los que Atlas no ha podido volver a salir con la victoria de Ciudad Universitaria.

Entre esos antecedentes, Pumas ha conseguido goleadas significativas, como el 5-0 del Apertura 2015 y el 5-1 del Apertura 2019, mientras que los empates sin goles en 2021 y 2025 reflejan lo complicado que suelen ser estos duelos para ambas escuadras.

Si bien en la Liga MX los Zorros no han podido romper la racha negativa, en torneos alternos han encontrado mejores dividendos en CU. En la extinta Copa MX, durante el Clausura 2019, Atlas se impuso 1-0, y en la Liguilla del Apertura 2021 derrotó a los universitarios en la semifinal de ida por la mínima diferencia, un resultado clave que los catapultó hacia el título histórico de ese torneo.

De cara al compromiso de este fin de semana por la Jornada 7 del Apertura 2025, Pumas llega con la estadística a favor en casa, mientras que Atlas busca romper con una década de sequía en liga jugando en el Estadio Olímpico Universitario. El historial marca terreno, pero cada partido escribe su propia historia.

Antecedentes entre Pumas y Atlas en CU

Clausura 2025 Pumas 0-0 Atlas

Apertura 2023 Pumas 3-0 Atlas

Clausura 2023 Pumas 2-2 Atlas

Apertura 2021 Pumas 0-1 Atlas *

Apertura 2021 Pumas 0-0 Atlas

Clausura 2021 Pumas 0-0 Atlas

Apertura 2019 Pumas 5-1 Atlas

Clausura 2019 Pumas 2-2 Atlas

Clausura 2019 Pumas 0-1 Atlas **

Clausura 2018 Pumas 3-1 Atlas

Apertura 2016 Pumas 2-0 Atlas

Apertura 2015 Pumas 5-0 Atlas

Apertura 2014 Pumas 0-1 Atlas

*Partido de Liguilla

**Partido de Copa MX

SV