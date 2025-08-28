NFL: ¿Quiénes son los jugadores mexicanos que participan en la temporada 2025-2026?

La temporada 2025-26 de la NFL tendrá representación mexicana con la presencia de dos jóvenes talentos: Elijah Arroyo y Abraham Montaño. Ambos jugadores, con raíces y vínculos personales con México, buscan consolidarse en el exigente mundo del fútbol americano profesional tras ser integrados a equipos de la liga más importante del deporte. Arroyo fue seleccionado por los Seattle Seahawks en el Draft, mientras que Montaño recibió una invitación para participar en el minicampamento de los New York Giants.

Elijah Arroyo, ala cerrada de 22 años, fue elegido como la 18ª selección global del Draft 2025. Aunque nació en Florida, vivió parte de su infancia en Cancún y ha expresado con orgullo su conexión con México. Con una imponente estatura de 1.96 metros y 113 kilos, se distingue por su capacidad atlética y versatilidad como receptor. Su historial con los Hurricanes de Florida demuestra su potencial, aunque también deberá cuidar su físico, tras una lesión de rodilla sufrida la temporada anterior.

Por su parte, Abraham Montaño llega a los Giants como pateador, luego de destacar con los New Mexico State Aggies. De ascendencia jalisciense, Montaño se considera “100% mexicano” y ve esta oportunidad como un paso clave en su carrera. Mide 1.85 metros, pesa 90 kilos y tendrá que competir por un puesto en un equipo que aún define su plantilla, especialmente en una posición con incertidumbre por las condiciones físicas del veterano Graham Gano.

En el caso de Montaño, su desempeño será clave para convencer al coordinador de equipos especiales, Michael Ghobrial, de que puede ser una alternativa confiable en caso de que Gano no esté al 100%. Su camino no será sencillo, pero cuenta con el respaldo de su talento y una identidad mexicana que lo motiva a dejar huella. Así, ambos buscarán no solo un lugar en la NFL, sino también representar con orgullo los colores de México en el emparrillado.

