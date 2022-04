Los Pumas dejaron ir la ventaja que tenían en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, y se tuvieron que conformar con un amargo empate ante Seattle Sounders (2-2). Además del resultado, los universitarios se fueron molestos por el arbitraje en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y al respecto, Higor Meritao, jugador auriazul, se dijo molesto por el primer penalti en contra que recibieron.

"Estoy muy molesto con algunas cosas que pasan en Pumas y no es de hoy. Yo creo que fue falta sobre mí en el primer penalti. Tenemos que olvidar esto y seguir trabajando para ganar el partido allá", declaró el mediocampista brasileño.

"En el torneo local han pasado muchas cosas con nosotros. Hay que ver si la directiva va a hablar o hará algo. El primer penalti cambia todo el partido, si no marcan eso, lo segundo no llegaría, me voy muy molesto", agregó.

Por su parte, el técnico Andrés Lillini agradeció a la afición por el apoyo en Ciudad Universitaria, pero también solicitó un trabajo neutral para el cotejo de vuelta de la final de la Concachampions. "Ahora vamos a una cancha muy complicada, ojalá que el arbitraje sea neutral y no tenga ninguna incidencia. A la afición no me queda más que decirle gracias por estar en las buenas y en las malas", aseveró el timonel argentino.

OF