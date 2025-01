El guardameta Álex Padilla aseguró que nunca dudó en aceptar la oferta para fichar por los Pumas.

“Cuando me llega la oportunidad de defender la portería de Pumas, no me lo pienso”, explicó el arquero de 21 años, quien arribó a Ciudad de México para cerrar su cesión con los felinos, a los que llegará prestado por el Athletic Club español.

Padilla es un portero nacido en Zarauz, España, pero de madre mexicana, por lo que tiene la doble nacionalidad.

Su irrupción en el balompié mundial se dio esta campaña de LaLiga, en la que disputó cinco partidos con el Athletic, debido a las lesiones de los otros cancerberos del equipo, Unai Simón y Julen Agirrezabala.

En esos duelos, Padilla tuvo actuaciones destacadas, con varias atajadas que hicieron que Javier Aguirre, seleccionador de México, lo convocase para la fecha FIFA de septiembre pasado.

“Para mí el reto con los Pumas es importante”, añadió Padilla, quien llega a la UNAM, club que busca un arquero titular ya que sus dos porteros del torneo pasado, Julio Rodríguez y Gil Alcalá, salieron de la institución.