Pulido asegura que nunca jugaría en América

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City aseguró que nunca jugaría en América, aunque tuviera la oferta en la mesa, pues considera que traicionaría sus pasado con Guadalajara.

"Creo que por lo que he hecho en Chivas, el tipo de jugador que la gente ve ir para el América sería una traición para el club. La gente me vería diferente si fuera para allá. No iría al América", sentenció en entrevista con TUDN.

Enfundado en la casaca rojiblanca, Pulido levantó el trofeo de la Liga MX y Copa MX, ambos correspondientes al Clausura 2017, así como la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018.

En cambio, y pese a ser canterano de Tigres de la UANL, el tamaulipeco preferiría jugar para Rayados de Monterrey, debido a que en el conjunto "felino" desagrada su presencia, por lo que negó sentir apego por el club donde nació futbolísticamente,

"Iría a Monterrey. Porque, sinceramente, conozco la ciudad, ahí está más cerca mi familia. Es un gran club, tiene una muy buena afición. Sinceramente, como lo dije, voy al estadio de Tigres y me abuchean", explicó.

Con el cuadro universitario, Pulido se coronó campeón de Liga en el Apertura 2011 y de Copa en el Clausura 2014, pero sostuvo una disputa legal por sus derechos deportivos, motivo por el cual salió por la puerta de atrás de la institución regia.

