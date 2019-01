Pulgar arriba de Arturo Brizio para sus silbantes

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, aceptó que hubo un error de procedimiento en la revisión de la jugada polémica del Chivas-Toluca pero, fuera de eso, “estoy satisfecho con el trabajo de los árbitros en estas tres jornadas”.

Brizio, en conferencia de prensa, manifestó que en esa acción “se tuvo que usar la tecnología desde el inicio. La tardanza no es algo tolerable, si hay tecnología hay que usarla”, y sobre una sanción al árbitro Jorge Pérez Durán sólo dijo: “después de lo que dije, creo que es lógico. Las sanciones son internas, pero tenemos una tabla, los árbitros dejan de pitar según la tabla”.

El VAR, afirma el ex árbitro, “ha ayudado a que los jugadores y los árbitros dejen de hacer muchas cuestiones. Ya no se jalonean en el área; se disminuyó en fingir faltas y los árbitros ya no compensan. Esto no me tiene satisfecho, pero sí contento”.

En respecto a la implementación del “Ojo de Halcón”, mencionó que “esa cuestión es tema de los dueños. El costo beneficio es alto. Quizá se use una sola vez en un torneo, pero nosotros felices si se usa, más es cosa de los dueños”.

Censura disfrazada

Los técnicos o jugadores pueden hablar lo que quieran, pero “si insultan a un afiliado, se les sancionará”. Esto es lo que dice Eugenio Rivas, presidente de la Comisión Disciplinaria, quien afirma que ese acto no es censura.

“Ellos tiene toda la libertad de hablar, pero se acordó que no debería ser contra ningún afiliado de la FMF. Si se hace habrá sanción. Esto no es nuevo, ya le pasó a Hernán Cristante, Miguel Herrera y Salvador Reyes”.

En el caso específico de Cristante, a quien se le levantó una investigación, dijo... “Antes de sancionarlo debemos de hablar con él, esperamos que se den los tiempos para poder escucharlo. Tiene derecho a una audiencia”.

Regresa Santander

El árbitro Luis Enrique Santander fue designado para dirigir el duelo donde el líder general, Guadalajara, visitará a Santos Laguna este domingo. Santander no le pitaba a Chivas desde la Final del Clausura 2017.