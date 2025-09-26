La Liga BBVA MX informó la reprogramación del encuentro entre Puebla y Chivas correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2025, debido a las condiciones climáticas adversas registradas la noche de este viernes 26 de septiembre en la capital poblana.

El duelo, que originalmente se disputaría en el Estadio Cuauhtémoc, fue pospuesto como consecuencia de una tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas que comprometieron la seguridad de los asistentes, jugadores y cuerpo arbitral. La decisión fue tomada en conjunto con las autoridades de Protección Civil, priorizando la integridad de todos los presentes.

La medida se basa en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, los cuales establecen que, ante una “causa de fuerza mayor”, los partidos pueden ser suspendidos y deberán ser reprogramados dentro de las 24 horas siguientes.

Por tal motivo, el partido se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el mismo recinto, el Estadio Cuauhtémoc.

