Viernes, 26 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Tormenta obliga a reprogramar el Puebla vs Chivas

La Liga BBVA MX informó la reprogramación del encuentro debido a las condiciones climáticas adversas registradas la noche de este viernes 26 de septiembre en la capital poblana

Por: Moisés Figueroa

El duelo, que originalmente se disputaría en el Estadio Cuauhtémoc, fue pospuesto como consecuencia de una tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas que comprometieron la seguridad de los asistentes, jugadores y cuerpo arbitral. IMAGO7

El duelo, que originalmente se disputaría en el Estadio Cuauhtémoc, fue pospuesto como consecuencia de una tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas que comprometieron la seguridad de los asistentes, jugadores y cuerpo arbitral. IMAGO7

La Liga BBVA MX informó la reprogramación del encuentro entre Puebla y Chivas correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2025, debido a las condiciones climáticas adversas registradas la noche de este viernes 26 de septiembre en la capital poblana.

El duelo, que originalmente se disputaría en el Estadio Cuauhtémoc, fue pospuesto como consecuencia de una tormenta eléctrica acompañada de lluvias intensas que comprometieron la seguridad de los asistentes, jugadores y cuerpo arbitral. La decisión fue tomada en conjunto con las autoridades de Protección Civil, priorizando la integridad de todos los presentes.

La medida se basa en los artículos 41 y 42 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, los cuales establecen que, ante una “causa de fuerza mayor”, los partidos pueden ser suspendidos y deberán ser reprogramados dentro de las 24 horas siguientes.

Por tal motivo, el partido se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el mismo recinto, el Estadio Cuauhtémoc.

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones