Jalisco compitió contra sí mismo en la Olimpiada Nacional 2025 y ganó.

Además de que se proclamó campeón en esta justa infantil y juvenil por vigesimocuarta vez consecutiva, superó sus propias expectativas. Al inicio de esta edición se pronosticaron 437 medallas de oro y no solo se superó la cantidad prevista, se rompió el propio récord de 478 impuesto el año pasado para imponer una nueva marca de 481 preseas doradas.

Pero ¿cómo es esto posible?, ¿de qué manera se logra mantener la calidad deportiva en Jalisco? En entrevista con EL INFORMADOR, Carlos González, director del deporte competitivo del Code Jalisco, habló sobre las herramientas que ayudan al atleta jalisciense a ser un completo ganador y cómo se trabaja para lograr que la delegación auriazul siga siendo un ejemplo deportivo en toda la nación.

“Lo más importante es que trabajamos más que los demás. Una de las claves del deporte en todo el mundo es quién tiene la capacidad de entrenar más. Cuando ya entrenamos a esa temporalidad, ahora es ver quién tiene la capacidad de entrenar mejor. Y sobre eso se traduce todo el sistema del deporte de Jalisco. Eso nos ha permitido tener estos resultados y generar esas bases sólidas para regresar la esencia de que se sientan orgullosos de ser jaliscienses”, comentó.

“Las expectativas para Jalisco siempre son muy altas en el deporte. Por primera vez en la historia planteamos un objetivo muy alto que era un pronóstico de 437 medallas de oro, pero para poder conseguirlo se debe de trabajar desde las bases, le damos la estructura y la mentalidad ganadora a los atletas. Al final, ellos saben que representan a un estado importante, pero que también tienen las condiciones de preparación, los entrenadores, instalaciones y equipamiento de calidad”, añadió González.

En esta ocasión, el Estado fue parte de las cinco sedes de la Olimpiada Nacional albergando 21 disciplinas, la máxima cantidad. Ante ello, González confesó que fue un reto complicado; sin embargo, aclaró que Jalisco tiene la gran ventaja de contar con una infraestructura deportiva del más alto nivel y que eventos como la Copa Mundial de Clavados, que se realizó en abril pasado, permitió facilitar la ejecución de la competencia.

“Siempre es un reto muy difícil, pero creo que tenemos una ventaja que es la gran infraestructura deportiva que tenemos y la verdad es que, prácticamente ya tenemos todos los spots montados. Los escenarios estuvieron a la altura con muchos elementos técnicos importantes. Por ejemplo, en el pentatlón moderno se aprovechó la pista nueva que se compró o en el levantamiento de pesas, todos los sets de competencia fueron nuevos”, apuntó.

“Todo lo de clavados prácticamente se estrenó por la realización de la Copa del Mundo, porque tuvimos que renovar el gimnasio en seco y los trampolines. Entonces, deporte por deporte, creo que se hizo una inversión importante. Dice nuestro director general (Fernando Ortega) que cuando hacemos una fiesta, pues siempre hay que lavar la casa y tenerla limpia, y eso nos ha permitido tener nuestras instalaciones en constantes mejoras junto con el equipamiento deportivo”, concluyó González.

Las gemelas Mía y Lía Cueva son apuestas fuertes rumbo a los Olímpicos de 2028. CORTESÍA/CODE Jalisco

Disciplinas que ganó Jalisco

Breaking: 3 oros y 2 platas

Tenis de mesa: 18 oros, 7 platas y 5 bronces

Charrería: 8 oros, 1 plata y 2 bronces

Tiro con arco: 18 oros, 12 platas y 9 bronces

Futbol: 2 oros

Natación: 19 oros

Natación artística: 12 oros, 5 platas y 3 bronces

Luchas asociadas: 23 oros

Gimnasia trampolín: 18 oros, 10 platas y 2 bronces

Triatlón: 14 oros

Patinaje de velocidad: 9 oros

Squash: 8 oros

Surf: 7 oros

Clavados: 40 oros, 29 platas y 30 bronces

Pentalón moderno: 11 oros

Judo: 10 oros

Ciclismo de pista: 36 oros, 27 platas y 18 bronces

Atletismo: 26 oros

Tiro deportivo: 22 oros

Taekwondo: 20 oros

Patines sobre ruedas: 13 oros

Bádminton: 12 oros, 11 platas y 10 bronces

Boxeo: 6 oros

Medallero Top 3 de la Olimpiada Nacional 1. Jalisco 481 oros 298 platas 295 bronces 1,074 medallas 2. Nuevo León: 264 oros 269 platas 274 bronces 807 medallas 3. Baja California 172 oros 170 platas 170 bronces 512 medallas

Se alistan las estrellas del futuro

La Olimpiada Nacional, además de ser una oportunidad perfecta para demostrar el poderío con el que cuenta Jalisco en el país a nivel deportivo, también es un escenario perfecto para preparar a los próximos atletas que participarán en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Carlos González aseguró que en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción que se llevarán a cabo en agosto del presente año se podrán ver a algunos nombres que estarán en la siguiente máxima justa deportiva.

“Desde hace años ya tenemos la generación lista del 2028. Pero la siguiente competencia más cercana son los Juegos Panamericanos Junior y actualmente tenemos clasificados a 53 deportistas. La gente va a ver competir a deportistas que indudablemente veremos en Los Ángeles como las hermanas Cueva Lobato, o como Kenny Zamudio, Gabriel Vázquez o quizás también a Carlos Damián Cortés, quien es ahorita es el mejor taekwondoín mexicano. Esta generación de jóvenes nos ilusiona mucho para Los Ángeles”, apuntó.

Ian Nava conquistó ocho medallas en la más reciente Olimpiada Nacional. EL INFORMADOR/A. García

Ian Nava, nueva figura de los clavados

Intrépido, aventurero y decidido. Palabras que podrían describir perfectamente a Ian Caleb Nava, joven clavadista jalisciense quien está proyectado a ser uno de los representantes del equipo auriazul y la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con 14 años, Nava es un absoluto referente de la disciplina en su categoría en todo México. En la edición 2025 de la Olimpiada Nacional, fue uno de los más ganadores para Jalisco al contribuir con ocho medallas que se repartieron en cinco oros, dos platas y un bronce.

Sin embargo, las actuaciones de Nava no se limitan solo a nivel nacional, ya que también ha participado en diversas competencias internacionales. La más reciente se dio en el Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos, que se desarrolló en mayo pasado en Colombia, donde logró subirse al podio.

—¿Cómo es para ti ser reconocido como una joven promesa de los clavados mexicanos?

—Me siento muy orgulloso y estoy muy feliz porque es un trabajo que he hecho durante varios años y está dando frutos. En un futuro me veo ya representando a México y ganando una medalla en los Juegos Olímpicos.

—¿Por qué escogiste los clavados?

—Empecé en una escuelita de natación, ahí yo era como muy atrevido porque me aventaba desde la bardita a la alberca, hasta que un día me fui hasta el fondo y me pegué. A mis papás les dijeron que me metieran a otro deporte porque la natación no era lo mío. Entonces, me trajeron al Code y fue donde vi los clavados, cómo se aventaban y yo le dije a mis papás que quería estar en ese deporte. Desde el primer día que me hicieron la prueba, en el gimnasio en seco, me aventé un mortal hacia el frente y me dijeron que estaba hecho para este deporte.

—Hace unos meses te subiste al podio en Colombia y hoy vuelves a tener una gran actuación en la Olimpiada Nacional, ¿qué es lo más complicado de mantener este nivel?

—El trabajo que más se me dificulta todos los días es levantarme. Estando ya en el CODE, siempre entreno la fuerza, la flexibilidad y la estética. Todos los días, de la mañana hasta la noche, y siento que cada día es dar lo máximo y que eso da frutos en cada competencia.

—Al competir en ambas modalidades de plataforma y trampolín, ¿cuál disfrutas más?

—Soy bueno en las dos, pero me gusta más trampolín porque tengo más fuerza y puedo brincar más, aunque en plataforma igual soy rápido y brinco. La verdad de eso de preferir el trampolín o plataforma se decide hasta los 18, ya qué se pasa a primera fuerza. En general, lo que más disfruto es la adrenalina, la velocidad y la entrada, me siento muy a gusto cuando entro al agua.