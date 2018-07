Pretextos sobran

Cansados de la historia de siempre

Andrés Guardado manifestó que están “cansados de hacer buenos partidos para al final no conseguir nada”, a propósito de una eliminación más en Octavos de Final de un Mundial.

"Nos tenemos que ir con la cabeza bien alta, por el esfuerzo que se hizo y por el futbol que hicimos. Seguramente habrá más oportunidades de lograr algo”.

“Lo triste para nosotros como mexicanos es que solemos hacer buenos partidos, pero al final el resultado siempre es el mismo”, indicó el mediocampista tapatío.

“Estamos cansados de hacer buenos partidos y para al final no conseguir nada. No sé en qué momento podremos cambiar esto, no sé qué es lo que tendremos que cambiar para que el futbol mexicano llegue a dar ese paso, de no sólo competir, sino también ganar”, declaró el tapatío.

“Y bueno, la realidad es que no pudimos, que nos vamos con las manos vacías y ahora hay que analizar con la cabeza bien fría qué es lo que viene: el futuro de la Selección, el futuro de muchos de nosotros... y siempre pensar en pro de la Selección mexicana”.

“Nos volvemos a quedar donde siempre, nos vamos con un sentimiento de frustración y de tristeza muy grande, obviamente”, comentó.

“Por desgracia nos volvemos a quedar donde mismo. Pero también tenemos que entender que enfrente teníamos a un gran rival (Brasil), que creo que es el máximo candidato a ganar esta Copa del Mundo”, indicó Guardado.

“Creímos en nuestras posibilidades hasta el final, creo que le plantamos cara todo el partido hasta el segundo gol y es difícil dar un análisis frío, porque se nos pasan muchas cosas por la cabeza”, dijo.

“Pero nos tenemos que ir con la cabeza bien alta, por el esfuerzo que se hizo y por el futbol que hicimos. Seguramente habrá más oportunidades de lograr algo”, recalcó Guardado.

El jugador surgido de las fuerzas básicas del Atlas hizo referencia también a la actuación de Neymar, sin abundar más en la polémica por la exageración del brasileño cuando recibía contactos.

“Lo que sí me parece es que todas las jugadas dudosas, el árbitro las marcaba a favor de ellos. No sé si es que se están yendo todas las figuras del Mundial y no querían que se fuera otra figura más, a lo mejor.

“Pero bueno, ya lo dije, los que tienen que poner alto a Neymar no somos los jugadores. Él sigue haciendo lo mismo. Y nadie hace nada”, concluyó.

Samara/EFE

Se tuvo el control, pero no la claridad

La diferencia que le permitió a Brasil derrotar a México y avanzar a Cuartos de Final de la Copa del Mundo Rusia 2018 fue la calidad extra que tienen, afirmó el técnico del Tricolor, el colombiano Juan Carlos Osorio.

"México debe continuar intentando tener más jugadores en Europa, como los brasileños, que juegan cada fin de semana con los mejores del mundo”.

“Jugar mano a mano contra un equipo como Brasil habla muy bien de la postura y actitud de México, creo que nos faltó la eficacia y esa calidad extra que tienen ellos en el último tercio”, dijo el estratega.

Manifestó que pese al revés sufrido se debe reconocer la manera en que se comportó el cuadro de la Concacaf durante grandes lapsos del duelo, ya que “el jugarles de igual a igual habla bien del futbol mexicano”.

“En la medida que el futbol mexicano exporte más jugadores y que compitan y se entrenen con los mejores, la Selección eventualmente va a dar ese salto de calidad”, apuntó.

Por otra parte, sin decir su nombre, pero en referencia a Neymar Jr., Osorio criticó la actitud del astro brasileño cada vez que recibía una falta, por más leve que esta fuera, además de ser crítico sobre la labor del silbante italiano, Gianluca Rocchi.

“Desafortunadamente yo creo y es una vergüenza para el futbol que se pierde tanto tiempo en un solo jugador. Pienso que la pérdida de la intensidad con la que jugamos el primer tiempo tiene que ver mucho con el arbitraje, en repetidas ocasiones fue muy sesgado y los jugadores se fueron cansando de eso”, estableció.

El entrenador destacó que “en varias situaciones de juego fue muy tardada la reanudación, hubo una jugada que se demoró cuatro minutos y eso no es un buen ejemplo para el mundo del futbol, sobre todo para los niños que lo estén viendo, porque debe de ser un juego con virilidad, determinación, de hombres, como se juega en otros deportes, y no con tanta payasada”.

Sobre su continuidad dijo: “Eso es lo menos relevante, se perdió un juego importante que nos duele y habrá que darle el luto correspondiente y en los próximos días habrá una decisión de mis jefes y una mía y ya lo sabrán”.