Presidente de Atlético San Luis, asombrado por cómo se maneja la Liga MX

El presidente del Atlético de San Luis, el español Alberto Marrero, calificó como "increíbles" las decisiones que se toman en la Liga MX, específicamente con la posible mudanza de Monarcas Morelia para convertirse en Mazatlán FC.

"En el futbol mexicano puede pasar de todo, es increíble. Yo acostumbrado a la forma de trabajar de Europa, eso de que puedas mover un equipo de plaza y de nombre yo no lo había visto. La decisión que cada uno tome es suya; sí se puede hacer, pues que se haga, ahí no me meto", comentó a W Deportes.

El mandatario aseguró que bajo su mandato y con el liderazgo del Atlético de Madrid, el San Luis no cambiará de sede por ningún motivo.

"Yo lo tengo claro y lo dijo Miguel Ángel Gil, nosotros cuando nos vayamos de San Luis es porque nos vamos del futbol mexicano, aquí en San Luis vamos a estar mucho tiempo, y en el futbol mexicano más todavía", agregó.

Marrero, quien fue uno de los primeros personajes del futbol mexicano que dio positivo por COVID-19, lamentó que se haya eliminado la decisión de quitar el ascenso y descenso, aunque agradeció de que ellos tuvieran la posibilidad de conseguirlo antes de que se tomara esta determinación.

"Nosotros estamos muy contentos, fue el objetivo que nos pusimos, el objetivo del ascenso y lo conseguimos. Después de dos años pues se corta el ascenso, algo que para nosotros hubiese sido un golpe muy fuerte porque, quieras o no, hicimos una inversión importante y se había hecho inversión en todo", sentenció.

AJ