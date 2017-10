Presentan a José Lavín como nuevo presidente del Atlante

El empresario radiofónico y hotelero local, José Gabriel Gutiérrez Lavín fue presentado esta noche como nuevo presidente del club Atlante.

Sustituye en el cargo a otro hombre de negocios local, el notario Luis Cámara Patrón, que apenas en junio pasado asumió el cargo al que renunció hace un par de semanas. Antes de reunirse con medios de comunicación, directiva, cuerpo técnico y jugadores, le dieron la bienvenida al empresario José Gabriel Gutiérrez Lavín en el vestidor del equipo en el estadio "Andrés Quintana Roo".

Luego, en conferencia de prensa, afirmó que asume el cargo con la firme convicción de regresar a los Potros de Hierro a los primeros planos.

Asimismo, se dijo entusiasmado de poder aportar a los colores azulgrana, e instó a los jugadores a dar lo mejor de sí dentro de la cancha.

En la presentación estuvieron Miguel Ángel Couchonnal, accionista del equipo, Eduardo Rergis director deportivo, Oscar Nicastro, director de relaciones públicas y Pablo Gutiérrez, que fungirá como vicepresidente de comercialización.

En un comunicado, el club indicó que el nuevo presidente azulgrana tiene más de tres décadas viviendo en Cancún

En sus primeras declaraciones como presidente comentó el seguimiento y cariño que ha tenido por el Atlante, así como la participación de su hijo como jugador del club.

"Al Atlante se le quiere, se le aprende a sufrir y también a verlo ganar, tuvimos el gusto y el placer de, en familia, disfrutar el proceso de mi hijo Pablo Gutiérrez en esta institución que lo llevó a debutar en la primera división, de ahí nace el amor por estos colores y me siento muy orgulloso de estar presidiendo al club", precisó.

Subrayó que el Atlante es un equipo que tiene que estar en primera división, sí o sí. "Atlante está entre los cinco equipos más populares del país, ha jugado en diferentes canchas del mundo como Abu Dhabi, Sudamérica, es un equipo protagonista y es a donde lo queremos llevar", apuntó el presidente.

El también presidente del consejo de administración de grupo Acustik y presidente y director general de M2T, habló del proyecto a desarrollar.

"El equipo está en un proceso de recomposición y no ha sido fácil este torneo, pero tenemos esperanzas de calificar, no es imposible, no nos damos por vencidos, nos quedan cuatro partidos por delante, y lógicamente tenemos la visión de la siguiente temporada. Debemos planificar a futuro", expresó.

Ante la pregunta expresa de la situación actual del director técnico, Raúl Gutiérrez puntualizó que es fundamental dar apoyo total al técnico.

"Sabemos que está muy comprometido, tiene muy claro el trabajo, lo que quiere y la continuidad es la clave de todo el proyecto", apunto el directivo.

El presidente comentó que es muy importante que regrese la afición al estadio, lograr la identidad y para eso las campañas publicitarias y la visitas a escuelas, servirán para generar en los niños y niñas el gusto por el Atlante.

También habló del crecimiento y desarrollo deportivo."Tenemos un gran proyecto en manos, gente de Cancún, de Playa del Carmen, de Quintana Roo, queremos darles esa oportunidad.

Aseveró que detonar un buen sistema de fuerzas básicas es uno de los grandes retos, que es muy importante ver hacia adelante, aprovechar el trabajo de fuerzas básicas que actualmente se tiene y que permitirá generar jugadores hechos en casa.

"Ese es el objetivo de formar buenos jugadores para que aunado con buenos refuerzos, logremos combinar experiencia y juventud cosechar grandes frutos", apuntó.

De igual forma, habló de la situación económica que atraviesan los equipos de la liga de plata. "En la liga de ascenso es difícil conseguir patrocinadores grandes, el equilibrio es complicado porque tienes los gastos de un equipo de primera división, pero es muy grato saber que hoy estamos al día con los sueldos de los jugadores y estamos comprometidos a que esto vaya por buen camino.", subrayó.

Por último dejó en claro que el Atlante no emigrará a otra plaza, el equipo se queda en Quintana Roo.