¿Por qué Atlanta no odia a los Patriots?

Es difícil imaginar que la afición local no sienta amargura al recordar la forma en que los Patriots entristecieron en 2017 a la ciudad, al arrancarle a los Falcons el trofeo Vince Lombardi en la mayor remontada en la historia del Super Bowl.

Pero es que el verdadero amor en este estado no es la NFL sino el futbol americano colegial, por lo que aquella noche de Houston en la que Tom Brady consiguió su quinto campeonato, no rompió tantos corazones como se pensaba.

"La verdad no me importa en lo más mínimo que los Patriots estén jugando el Super Bowl en Atlanta, soy aficionado de los Falcons, pero no hay dolor", dice Rich Alexander, gerente de un restaurante en el centro de la ciudad.

Aquí está el trato: A diferencia de muchos estados que cuentan con equipos profesionales, Georgia es más territorio de futbol americano colegial.

Los Bulldogs de la universidad de Georgia que juegan a una hora y media de Atlanta, son la verdadera razón por la que hay que reír o llorar en un fin de semana.

Desde que los Patriots vencieron a los Falcons en Houston, los Bulldogs perdieron un campeonato nacional universitario y uno de la conferencia SEC ante Alabama. Lo común entre Falcons y Bulldogs es que fue en tiempo extra.

"Las derrotas de la universidad fueron un funeral. En el ambiente había pesadez por lo que sucedió. Fueron difíciles esos días", completó Alexander.

Atlanta es sede del Salón de la Fama de futbol americano universitario, un punto para entender lo que significa sus atletas NCAA.

Todd Gurley, un viejo héroe local regresa con los colores de los Rams, el motivo por lo que esta ciudad de podrá identificar con los contrarios, pero en absoluto porque odien a los Patriots.

GC