Plantilla de Chivas respalda a Matías Almeyda

Una vez que el dueño Jorge Vergara respaldó al técnico Matías Almeyda, tras la racha negativa que acumulan en el actual campeonato, el lateral izquierdo Edwin Hernández, hizo lo propio y aseguró que el sentir del grupo es el mismo, el pastor es el menos culpable de que no se haya calificado a la Liguilla, para refrendar el campeonato obtenido.

''Como lo demostramos el partido pasado que se perdió, salimos a dar la cara por Matías (Almeyda). Creo que los principales responsables de lo que está pasando son los jugadores. Matías es el líder del grupo, pero dentro de la cancha los que tenemos que resolver somos nosotros, él ha hecho todo para que se juegue bien, se tenga dinámica, pero al final el que no se meta somos nosotros. El equipo sabe a lo que se juega. Terminaremos de la misma manera, atacando''.

''Aris'' insistió en que Almeyda ha hecho todo para buscar que su equipo esté bien, pero hubo muchos factores que se juntaron para dar el mal campeonato que suman y los tiene como últimos en la tabla general, lo cual dice, le da pena.

''No nos han salido los resultados porque nos sigue faltando contundencia. Más allá del aprecio que le tenemos a Matías, nosotros lo respaldamos, porque un muy buen técnico y por la gran persona que es. A todos nos ha dado la oportunidad de estar adentro, eso es de agradecer. Que bien por Jorge (Vergara) porque está con nosotros, le hacemos saber nuestro sentir, él nos hace saber el suyo y el equipo de pies a cabeza siempre está firme''.

El que Vergara se haya expresado de manera positiva en un mensaje de Twitter, es algo bueno, porque refleja que la familia está unida, se apoyan en todo, así como disfrutaron del buen momento, ahora en el malo también.

''Qué bueno que Jorge lo haya respaldado. Nosotros también lo respaldamos. Se juntaron muchas cosas que no están en nuestras manos. El que menos culpa tiene en estos momentos es Matías. Lo que ha hecho Matías nadie lo ha hecho y no se mancha lo que ha hecho por un torneo. Es un verdadero fracaso que no estemos en los primeros lugares''.

Se relajó Chivas

''Matías es el líder del grupo, pero dentro de la cancha los que tenemos que resolver somos nosotros'', dice el jugador Edwin Hernández. MEXSPORT / ARCHIVO

Los sentimientos en el redil son de tristeza, los resultados que se esperaban eran otros muy diferentes a los que realmente están plasmados y quedará como experiencia lo sucedido, para no volver a cometer el mismo error.

''Me hubiera encantado que estuviéramos en la Liguilla, pelear por el título, obviamente que nosotros en este momento no lo quisimos así por una relajación y es cuando los equipos se empiezan a caer. Es de todos, tenemos los (…) en la garganta, por no decir otra cosa y es cuando quieres comenzar a reaccionar, como cuando te estás ahogando y quieres respirar. Somos conscientes de lo que fallamos, más allá de que se den o no los resultados pelearemos en la cancha, como ante América''.

''Aris'' mencionó que personalmente le ha costado mucho digerir lo que sucede y lo único que les resta, es trabajar para acumular la mayor cantidad de unidades, para terminar lo más decoroso que se pueda el campeonato.

''Mi sentir, es de tristeza, decepcionado. No es el torneo que esperaba, el que ninguno esperaba. No me gusta poner muchos pretextos, hay que aguantar la vara como está, estamos en último lugar, hay que poner la cara también. Es un buen momento para saber de qué estamos hechos y nos han afectado muchas cosas este torneo, no las esperábamos pero queda la Copa, tratar de ganarla''.

Críticas sin fundamento

Los sentimientos en el redil son de tristeza, los resultados que se esperaban eran otros muy diferentes a los que realmente están plasmados. MEXSPORT / ARCHIVO

Señaló que la cantidad de críticas de todo tipo que se han dado, son hasta cierto puntos normales, aunque hay algunas que le sacan de sus casillas, porque algunas están fuera de lugar y eso le molesta, aunque entiende que quien las hace, es porque le va a otros equipos y están aprovechando el momento.

''Venimos de ganar la Liga, de ganar la Copa y a lo mejor algunos me criticarán, pero quien lo diga es porque le duele que hayamos ganado los dos títulos. Somos los actuales campeones, quien diga lo contrario es porque le va a otros equipo y les arde que hayamos ganado. Me molesta estar en último lugar''.

Precisó que el proyecto que se tiene en el Guadalajara, donde hay muchos jóvenes con gran futuro, tarde que temprano rendirá frutos, porque está bien cimentado en todos los aspectos y con elementos de mucha experiencia.

Cota debe quedarse

El arquero terminará contrato al terminar el actual torneo y está en duda su continuidad, porque el precio que dio Pachuca es muy alto. MEXSPORT / ARCHIVO

El tema de Rodolfo Cota se comenta al interior del vestidor. El arquero terminará contrato al terminar el actual torneo y está en duda su continuidad, porque el precio que dio Pachuca es muy alto. ''Aris'' entiende el problema y espera que todo tenga un final feliz, porque se lo merece Cota.

''Es un gran jugador, es una gran persona y ha hecho bien las cosas como para merecer quedarse. No está en mis manos, si pudiera estar, claro que tendría que quedarse porque ha hecho bien las cosas desde que llegó. Somos una familia. Estamos pasando por momentos difíciles. Lo de Cota esperemos que así sea, que renueve su contrato y que así sea''.

Le dio mucho crédito a Cota en todas sus actuaciones, fue elemento fundamental en la obtención del título y lamentó que se le esté criticando mucho por el error ante América, que le costó un gol al Rebaño. Puso como ejemplo, que si el equipo hubiera respondido ante las Águilas a la ofensiva, ese error quizá no se haya dado, pero siguen sin ser contundentes y un error atrás, se hace más grande.

''Futbolística no es, porque venimos haciendo bien las cosas, nos ha faltado contundencia. Es difícil mantener una estabilidad, más en un equipo tan joven que tenemos, es algo difícil en un equipo y ojalá pudiéramos tener esa concentración, los pies en la tierra. Se entró quizá en una relajación porque se ganaron dos títulos, hay que pensar en lo que se hizo bien y meditar cada uno lo que se ha trabajado y tenemos que estar conscientes para terminar el torneo''.