Pizarro se vuelve tendencia; afición opina que debió estar en la prelista

Luego de que Juan Carlos Osorio diera a conocer la prelista de los jugadores convocados para la Selección Mexicana rumbo al Mundial, quizá la ausencia más notable fue la de Rodolfo Pizarro, aún delantero de Chivas.

Las reacciones de críticas y burlas no se hicieron esperar en redes sociales y "Pizarro" se volvió tendencia en Twitter a nivel nacional por los comentarios de los usuarios al respecto de su no inclusión en la lista.

Conocida la lista para el mundial, que es la misma de siempre, hace falta Pizarro quien tiene mejor nivel, mayor personalidad y más futbol que Marcó Fabián — José Ramón Fernández (@joserra_espn) 14 de mayo de 2018

La convocatoria de Érick Gutiérrez es una sorpresa, pero sabemos que el ‘Guti’ tiene calidad (aunque no pase por su mejor momento).



La ausencia de Pizarro: quien sí pasa por un gran momento, es referente en su equipo y es un jugador que ocupa varias posiciones... NO la entiendo. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) 14 de mayo de 2018

Dejar fuera a Rodolfo Pizarro de Rusia 2018 era y sigue siendo un crimen deportivo.



Rodolfo Pizarro es indudablemente uno de los 23 mejores futbolistas mexicanos en este momento. — Eitan Benezra (@EitanBenezra) 14 de mayo de 2018

A continuación, se anunciará a los no convocados a @miseleccionmx en orden alfabético:

Pizarro, Rodolfo.

Es todo. pic.twitter.com/z3LufbT0tx — Vida Simpson (@LosSimpsonMX) 14 de mayo de 2018

Entre los mensajes más destacados de la red social hay críticas y burlas, además de remembranzas que incluso lo comparan con la ausencia de Cuauhtémoc Blanco en el Mundial Alemania 2006.

Además, entre usuarios de INFORMADOR.MX que participaron en un sondeo respecto a los 28 jugadores seleccionados también hay una marcada opinión respecto a que debió estar incluido Rodolfo Pizarro.

A la pregunta "¿Qué opinas de la prelista de Juan Carlos Osorio rumbo al Mundial Rusia 2018?", 33% de los usuarios respondieron: "Pizarro debió estar" (corte a las 14:00 horas).

La segunda reacción más popular sobre la prelista es "No me convence" con 23% de los votos; seguida de "Me da igual" con 19%.