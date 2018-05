Andrés Guardado será operado previo al Mundial

Andrés Guardado será operado del peroné derecho previo al Mundial Rusia 2018.

El volante del Betis sufría de dolores desde hace varias semanas pero se negaba a ser operado hasta asegurar que su equipo ganara un lugar en los torneos europeos.

Al final, Guardado llegará el miércoles a México y se presume el viernes será intervenido, teniendo dos semanas para su recuperación total.

"Andrés (Guardado) probablemente estará acá el día miércoles para ser intervenido, esperando que todo se solucione. Todo está acordado entre nuestro departamento médico y el del Betis", afirmó Juan Carlos Osorio.

En entrevista con el canal TDN, el tapatío dijo sentirse confiado de la capacidad de los médicos: "Al final es una cirugía muy simple. He estado forzando la temporada para terminar de la mejor manera pero no ha sido posible (...) Me dicen que en 10 o 12 días podría estar de regreso a entrenar y así estaría listo para el Mundial".

Cuestionado al respecto de la no inclusión de Rodolfo Pizarro en la prelista de la Selección, Guardado expresó: "Comparando calidad de quienes estamos en medio campo es difícil... el entrenador decidió así y yo... no tengo duda de que (Pizarro) para el próximo podría ser parte del equipo".

JB