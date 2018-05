Márquez y Pizarro entrarían a la prelista del Mundial

El quizá mejor jugador mexicano de la Liga, junto a un histórico del Tri y del futbol mexicano, estarían en la lista de 35 futbolistas que entregará Juan Carlos Osorio a la FIFA el 14 de mayo, con miras a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Rodolfo Pizarro y Rafael Márquez serán seleccionados para poder pelear por un puesto en la primera entrega del timonel, según fuentes de Selección Nacional, con muchas esperanzas de quedar en la convocatoria final del Mundial, la cual es de 23 jugadores y se dará a conocer el 4 de junio.

Sobre Márquez, reportan que ya no hay problemas legales ni de patrocinadores, luego de que el exitoso futbolista mexicano fuera vinculado con el crimen organizado, lo que le impidió jugar con Atlas y la Selección mexicana, hasta que logró una solución a su favor que le permitió regresar a las canchas.

De Pizarro es todo polémica, ya que gran parte de la afición y expertos piden al habilidoso volante rojiblanco, pero el cuerpo técnico, junto a Juan Carlos Osorio, aún no están convencidos, ya que las veces que lo han llamado no ha dado el mismo rendimiento que ha mostrado con Chivas, además de que hay actitudes del joven que no caen bien en el seno directivo, según se le reveló a EL INFORMADOR, por lo que su futuro luce más incierto que el de Márquez, quien a decir de la movilización de su club y patrocinadores, todo apunta que jugará su quinto Mundial con México.

Hasta el momento los que están en la mira para sumarse a la lista de 35 son: Jonathan González (Monterrey); Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Jurgen Damm y Jesús Dueñas (Tigres); Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís (Chivas); Édson Álvarez (América); Jorge Hernández y Érick Gutiérrez (Pachuca); Jesús Gallardo (Pumas); Elías Hernández (León) y Omar Govea, del Mouscron belga.

CONVOCADOS

Jugadores indiscutibles en el Tri

• Guillermo Ochoa (Standard Lieja)

• Alfredo Talavera (Toluca)

• Jesús Corona (Cruz Azul)

• Néstor Araujo (Santos)

• Carlos Salcedo (Frankfurt)

• Diego Reyes (Porto)

• Héctor Moreno (Real Sociedad)

• Miguel Layún (Sevilla)

• Jonathan dos Santos (LA Galaxy)

• Jesús Corona (Porto)

• Héctor Herrera (Porto)

• Andrés Guardado (Betis)

• Javier Aquino (Tigres)

• Marco Fabián (Frankfurt)

• Giovani dos Santos (LA Galaxy)

• Carlos Vela (LAFC)

• Hirving Lozano (PSV)

• Raúl Jiménez (Benfica)

• Javier Hernández (West Ham)

• Oribe Peralta (América)