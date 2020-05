Pizarro se fue de Chivas porque quiso: Higuera

Durante la cuarentena, Rodolfo Pizarro y José Luis Higuera se han envuelto en la polémica por tener una guerra de declaraciones, desde en redes sociales como en diferentes entrevistas, y pese a que ya han pasado casi dos años de la salida del futbolista de Chivas, esto no deja de ser tema de conversación.

En días anteriores, el hoy jugador del Inter de Miami declaró que su objetivo era irse a Europa y que solo bajo esta condición buscaría su salida de Chivas, de lo contrario, mantenerse en el Rebaño, sin embargo señaló que tanto José Luis Higuera y Francisco Gabriel de Anda, directivos rojiblancos en ese momento, le dieron poca oportunidad de defenderse y prácticamente lo obligaron a firmar con Rayados de Monterrey.

Quien ya salió a desmentir esta versión es José Luis Higuera, que en entrevista con Unánimo Deportes contó cómo se dio la salida de Pizarro de Verde Valle, revelando que el jugador tuvo la última palabra sobre su fichaje con los regios.

"Por supuesto que Rodolfo Pizarro en ese momento no quería salir, todo cambia cuando hay dinero y situaciones. Es verdad que Pizarro no pidió su salida, eso es cierto. La necesidad era del club. De ahí a que se lo oculté, no es cierto. Fue el primero en saberlo. Era una decisión del dueño, a nadie más le correspondía si estaba bien o mal".

"Al final tuvo un acuerdo con Monterrey, así de fácil. Lo esperamos un mes y medio mientras pensaba esto. Al final se fue porque quiso. Si él no se hubiera querido ir, se quedaba en Guadalajara", agregó el ex directivo.

José Luis Higuera ha sido cuestionado en las últimas semanas por varios exjugadores del Rebaño quienes lo acusan de no haber tenido el mejor trato con ellos, a lo que el ahora comentarista contestó que cuando ellos quieran se tomaran un café con él y tener una charla honesta, tratando de desmentir esas versiones.

AJ