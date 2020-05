Fernando Beltrán admite que pudo salir de Chivas

Aunque en la actualidad es uno de los elementos inamovibles en el once titular de Chivas, el canterano Fernando Beltrán admitió que pudo salir de la institución rojiblanca hace poco tiempo.

El volante de contención debutó con el Rebaño bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda, pero el "Pelado" se fue a la MLS de Estados Unidos y las oportunidades para Beltrán escasearon, sobre todo cuando Tomás Boy dirigió a los rojiblancos en 2019.

"Sí, después de que Matías salió del equipo la situación fue difícil para mí, porque hubo dos cambios de técnicos y uno me toma un poco en cuenta (José Cardozo) y el otro no (Tomás Boy). Quería salir del club, no por no estar contento, sino por no tener minutos", reconoció Beltrán.

El trato que tenía Boy con los futbolistas fue otro motivo que orilló a Beltrán a querer salir de Chivas, incluso pidió la oportunidad de cambiar de aires para tener actividad.

"En cuanto se dio la posibilidad pedí salir, porque en tan pocos partidos que lo vi y la manera que trataba al jugador y cómo me trató sabía que no sería bueno. Tenía que vivir la experiencia y ese momento para estar donde estoy ahora", subrayó.

En declaraciones para la cadena ESPN, el mediocampista afirmó que en la actualidad disfruta su estadía en el Guadalajara bajo la tutela de Luis Fernando Tena, con quien ha sido titular a lado de Jesús Molina e incluso ha propiciado que el experimentado José Juan "Gallito" Vázquez sea suplente.

"Estaba disfrutando mucho. Estábamos tomando mucha confianza, tenía buenos partidos (antes de la pausa por el COVID-19). Juego libre, suelto y lo que sé hacer. Me cayó bien la llegada del profe (Tena) y me ha ayudado a crecer dentro del campo", comentó Beltrán, quien ansía el regreso a la actividad del Clausura 2020 de la Liga MX.

AJ