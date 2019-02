Phil Mickelson confía defender su título 

El golfista estadounidense Phil Mickelson aseguró ayer que no hizo ningún cambio para defender el título obtenido el año pasado en el World Golf Championships-México Championship, que a partir de hoy celebrará su tercera edición.

“No he cambiado mi preparación, de hecho he trabajado en mejorar mi confianza, lo que sé me trae buenos recuerdos. Haber finalizado séptimo hace dos años fue importante en el éxito que tuve el año anterior”, apuntó Mickelson.

El jugador de 48 años se impuso en un hoyo de desempate a su compatriota Justin Thomas para llevarse el trofeo en 2018.

El estadounidense acabó con una larga racha de mil 688 días sin lograr un triunfo desde su éxito en el Abierto Británico de 2013.

“Creo que se aprende más de las derrotas, te ofrece una mayor motivación; las derrotas que vengan son una parte importante del juego, es de mucho mayor ayuda que las victorias, es un proceso que te lleva al triunfo”, indicó.

Mickelson puso en México fin a una sequía de 96 apariciones consecutivas en la gira sin conseguir un título.

Además del Abierto Británico, el quinto Major en su trayectoria, su palmarés también incluye tres Masters (2004, 2006 y 2010) y un Campeonato de la PGA (2005).

Con una bolsa de premios a repartir de 10 millones 250 mil dólares, el WGC-México Championship atrae a los mejores golfistas de la clasificación mundial, entre los que se encuentran, además de Mickelson, sus compatriotas Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas y Bryson DeChambeau.