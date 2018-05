Petra Kvitova conquista su tercer título en Madrid

Petra Kvitova emergió victoriosa de una intensa Final ante Kiki Bertens, imponiéndose ayer por 7-6 (6), 4-6, 6-3 para adjudicarse su tercer título en el Abierto de Madrid.

La jugadora checa, dos veces campeona de Wimbledon, certificó su triunfo cuando Bertens mandó larga una devolución de revés en el último punto luego de casi tres horas de juego.

Kvitova se consagró en la tierra batida de Madrid en las ediciones de 2011 y 2015. La tercera conquista de la checa de 28 años en el certamen Premier, máxima categoría del circuito de la WTA, dejó en 24 la cuenta de títulos en su carrera, incluyendo cuatro en los primeros seis meses de 2018.

La Final fue un enfrentamiento muy parejo, en el que ambas consiguieron tres quiebres de saque, además de levantar otras oportunidades.

El momento clave se dio cuando la holandesa Bertens parecía inclinar el partido a su favor con un quiebre de servicio en el tercer set, pero Kvitova devolvió la gentileza y recuperó la ventaja para irse arriba 5-3. No perdonó al tocarle el saque para liquidar el duelo.

Al finalizar el encuentro, la tenista checa declaró que “ambas (ella y Bertens), debemos sentirnos orgullosas de esta gran Final que hemos jugado. Desafortunadamente tiene que haber una perdedora y una ganadora”, señaló.

“Pero no sé realmente cómo lo he logrado”, admitió Kvitova. “No sé ni cómo lo he hecho, me comía un plátano o lo que tuviera por ahí”, añadió para explicar como intentó recuperarse físicamente.

“Es dulce y extraño a la vez”, señaló sobre su tercera victoria en Madrid. “No lo esperaba, incluso viniendo de Praga (ganó el título) la pasada semana. No pensaba ni siquiera alcanzar la Final, y ganar el título consecutivo. Mi cuerpo está exhausto, pero estoy sorprendida de cómo ha respondido”.