Pelé felicita a Cristiano Ronaldo por su fichaje al Juventus

I scored my last international goal on 11 July 1971. My father said you should always stop when you are at your best. // Eu marquei meu último gol internacional no dia 11 de julho de 1971. Meu pai me disse que sempre deve se parar quando você está no seu melhor momento. pic.twitter.com/2N7pTbhvQG

— Pelé (@Pele) 11 de julio de 2018