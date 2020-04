Paul Aguilar quiere retirarse en el América

Aunque dejó en claro que aún le quedan años de carrera y consciente de que su contrato acaba en diciembre, el defensa mexicano Paul Aguilar aseguró que le gustaría retirarse en el América.

"Me veo retirándome en América, es una realidad que me queda (de contrato) de aquí a diciembre, no quisiera poner fin a mi carrera, aún queda un ratito más", comentó en videoconferencia.

Agregó que sin importar si está en la cancha o fuera de ella, el objetivo será siempre apoyar al club y dar lo mejor, y por qué no, de retirarse como uno de los jugadores del club que más títulos ha ganado.

"Sea donde sea, titular, banca o no convocado, toca apoyar a cada compañero, darle lo mejor a este club y que siga en los primeros planos. Uno lo que quiere es seguir jugando y ganando títulos, ojalá pueda igualar o superar marca de máximos ganadores, qué más podría medir antes del retiro", añadió.

Aguilar señaló que la situación que se vive en la actualidad en México y el mundo a causa del COVID-19 a nivel del club es un tema de fuerza mental para demostrar que pueden prepararse y regresar de la mejor forma.

"Platicamos mucho, hay que seguir insistiendo en el trabajo físico, no es lo mismo que entrenar en una cancha que hacerlo en casa, pero la fuerza mental que caracteriza a un equipo como América siempre debe estar presente y eso se trata de transmitir siempre", dijo.

El zaguero comentó que en lo físico regresarán de la mejor forma, pues siguen con entrenamientos intensos, y lo que podría faltar es en el aspecto futbolístico, pues se pierde un poco la parte técnica con la pelota.

