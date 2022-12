La cantante mexicana Paty Cantú apareció como invitada en el programa deportivo Los Maestros de la Jugada de TUDN, y se volvió tendencia en las redes sociales tanto por su análisis de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, como por los técnicos que propone para tomar el mando tras la partida de Gerardo "Tata" Martino.

En la mesa, Paty Cantú señaló que existen dos técnicos que podrían llegar a la vacante, uno por su experiencia y otro por su juventud, para empezar un nuevo proyecto de cara al Mundial de 2026.

En la mesa, Paty Cantú señaló que existen dos técnicos que podrían llegar a la vacante, uno por su experiencia y otro por su juventud, para empezar un nuevo proyecto de cara al Mundial de 2026.

"¿Por qué no vamos planeando que algunos de ustedes junten un poco experiencia con promesa? O sea porque no, de repente, maestro La Volpe se une con Jimmy Lozano y tú entras de director deportivo (Ricardo Peláez)", dijo Cantú.

"(Guillermo) Almada con Rafa Márquez, claro que están todos invitados, tenemos con qué, yo no quiero que nos agarre la emergencia del cambio generacional", también dijo. "Y que estén cabeza a cabeza, que haya democracia y no está dictadura. Decisiones en equipo para que se acaben las grillas, que haya confianza, pero creo que llegaron sintiéndose con falta de confianza y el Tata no siento que confiaba en ellos tampoco".

Paty cantú ha estado entre las conversaciones de los futboleros en redes sociales debido a las observaciones que publica sobre la Copa del Mundo de futbol.

