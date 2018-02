Pasó de todo en la Serie del Caribe

¿Qué responsabilidad tiene la LMP en este fracaso?

Bajo esa lectura, no comprendes cómo no está Tyler Alexander entre los abridores, ponderando un problema con Rico Noel; o cómo no está en la tercera base un Agustín Murillo o en la segunda un “Manny” Rodríguez. En la Liga dejaron hacer y deshacer al mánager.

La responsabilidad de armar un roster altamente competitivo recae en Omar Canizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, que si bien respeta la tradición de dejar como base al campeón (Tomateros), está obligado a procurar el equilibrio en todas las líneas citando a los mejores peloteros.

La LMP tiene responsabilidad en todo el escándalo que se armó alrededor de Benjamín Gil y los festejos post título guinda, sumado a la polémica con Sergio Romo en redes sociales (aún nadie aclara quién le prometió al derecho que vendría); pero sobre todo en la gestión del armado del equipo y la claridad con la que se realizó.

Marginal completamente. Como tampoco puede recibir todo el crédito de cuatro coronas, tampoco hoy le podemos achacar una gran culpa. En parte se impuso la probabilidad. Jalisco 2018 es más un bache que otra cosa. Que fulano o sutano lo habría hecho mejor, es más cuestión de gustos que de disponibilidad, favoritos y/o lógica.