Para Scaloni es "muy evidente" que arbitraje pasó factura a Messi

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este sábado que fue "muy evidente" que a Lionel Messi le pasaron una factura con su expulsión durante el partido por el tercer puesto de la Copa América que ganaron a Chile por 2-1.

"No entiendo qué hizo para ser expulsado. Sería interesante que el arbitro lo explicase públicamente y los del VAR también".

"Es muy evidente. Vi las imágenes y no entiendo qué es lo que hizo para ser expulsado. Sería interesante que el arbitro lo explicase públicamente y los del VAR también", dijo en rueda de prensa en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

"Tomó una decisión rápida y extraña y lo peor es que el VAR no rectifica. El VAR está para ayudar y no ayudó, es preocupante", agregó sobre la decisión del árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar.

El camisa diez fue expulsado junto con el central chileno Gary Medel con roja directa en el minuto 36.

Scaloni dijo creer que al astro le pasaron una factura tras las fuertes críticas que el atacante hizo a la Conmebol, a los arbitrajes y a la supuesta influencia que tiene Brasil.

Scaloni aseveró que no entiende "el criterio que se usa en esta Copa América" y tampoco se explica por qué el VAR no dio marcha atrás a tal decisión.

"La sensación del partido de hoy es todavía si cabe más extraña que la del otro día (en alusión a las Semifinales). No entiendo el criterio que se usa en esta Copa América, no lo puedo creer no lo puedo entender", comentó.

"No es buena la sensación, no quiero pensar mal, pero la sensación no termina de convencer, ni a los chilenos tampoco les convence, a los uruguayos menos, son muchas selecciones que quedaron mal paradas y nosotros fuimos los más perjudicados porque hoy estaríamos en otra situación", amplió.

El seleccionador argentino afirmó que hoy era un partido en el que había que "prestar mucha atención" para "intentar que no pasase nada o que pasase lo justo" tras el polémico arbitraje de las Semifinales contra Brasil, pero que "han fallado otra vez".

"Hay que revisar, el criterio es malo o no se ponen de acuerdo o no la tiene clara. Hay una división de opiniones increíbles, entre el arbitro, el VAR, el amigo del VAR. Algunos se toman hasta tres minutos para decidir algo, otros un segundo. Está tan verde que la Copa no era el momento para usarlo", puntualizó.

