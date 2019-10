Paola Morán, sorprendida por ganar el Premio Estatal del Deporte

A pesar de la gran temporada que realizó este año, la velocista jalisciense Paola Morán no esperaba ser reconocida con el Premio Estatal del Deporte 2019 y el primer lugar del Premio Jalisco al Mérito Deportivo.

Después de enterarse de la resolución del jurado, Morán afirmó que la tomó por sorpresa su triunfo, pero se mostró complacida por el hecho de haber logrado este reconocimiento junto a Luis Montes León, su entrenador.

"Es un honor ganar este premio, estamos en un Estado con muchísimo talento, entonces la verdad me siento muy bien por recibir este par de reconocimientos. La verdad que no me lo esperaba, sabía que era candidata, pero no lo esperaba. Tampoco sabía que hoy se anunciaban los ganadores y eso también hizo que me tomara por sorpresa".

"Me da mucho gusto también que se reconozca el trabajo de mi entrenador, él ha hecho un gran trabajo este año y me pone feliz que ambos seamos reconocidos por lo que hemos logrado en equipo. Ahora viene el año de los Juegos Olímpicos y ojalá que sea muy bueno", finalizó Morán.

Durante esta temporada Paola Morán logró buenos resultados internacionales, pues además de consolidarse como la campeona mundial universitaria en Nápoles 2019, también se llevó la plata en los 400 metros de Juegos Panamericanos y se ubicó entre las 10 mejores del mundo en Doha.

Asimismo, con su marca en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, Morán logró su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

