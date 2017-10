Paola Longoria quiere dejar legado

Con la firme convicción de seguir aportando glorias al raquetbol mexicano, Paola Longoria realizará el “Paola Longoria Girls Camp”, un campamento en donde planea compartir sus experiencias con las jóvenes prospectos de este deporte a nivel nacional.

Será de hoy y hasta el próximo domingo en la ciudad de Monterrey donde la raquetbolista número uno del mundo convivirá de cerca con un total de 16 niñas de 14 a 16 años de edad, esto con la finalidad de poder aportarles alguna enseñanza de cara a que incursionen en el mundo de la alta competencia.

Como un aliciente extra para las 16 jóvenes que participarán en este campamento, Longoria señaló que su entrenadora, Fran Davis, impartirá una clínica y seguirá de cerca la participación de cada una de ellas.

“Se nos ocurrió algo diferente en donde tomáramos en cuenta a las jugadoras juveniles. A mí me gustaría dejar un gran legado y creo que este tipo de campamentos son otra manera para lograr que las niñas se motiven para competir. Tendremos una clínica con mi entrenadora, será muy completo y podrán aprender mucho.

“Mi entrenadora estará viendo a cada una de las jugadoras. Ella tiene muchas cosas buenas que puede transmitirles y además compartiré con ellas cómo he llevado mi carrera deportiva. Debo contarles que no ha sido nada fácil y que a su edad de repente no llegaban las cosas que yo quería. Quiero lograr que no se desanimen, que sigan por el camino en el que están. Que se lleven motivación y aprendizaje”.

Aunque será ella quien busque dejar alguna enseñanza en las jóvenes raquetbolistas, Paola no ocultó que en lo personal también espera llevarse algún aprendizaje de este campamento. Pensando más allá, Longoria señaló que le gustaría que en el futuro una de estas jóvenes tome su lugar como la número uno del mundo.

“Espero compartir muchas cosas con ellas y motivarlas, pero en lo personal sé que también me van a dejar mucho aprendizaje. He tenido la oportunidad de convivir con mucha gente y siempre me voy con un mensaje. Estoy segura que este fin de semana me iré motivada. Sería lindo que una de ellas se convirtiera después en la número uno del mundo y recordar que alguna vez compartimos ese campamento.

“Es una gran satisfacción saber que en México sigue creciendo este deporte. Antes era más una disciplina dominada por canadienses y estadounidenses, ahora somos más las latinas las que estamos al frente y eso me pone orgullosa. Todavía no lo pienso, pero cuando llegue mi retiro quiero dejar un gran legado”, finalizó la mejor raquetbolista del orbe.

SABER MÁS

Duelo contra la número uno

Una de las principales atracciones de este campamento es que todas las participantes competirán en un torneo a round robin donde la ganadora enfrentará en un juego amistoso a Paola Longoria.

EL DATO

Selecto grupo

Las niñas participantes fueron previamente seleccionadas en torneos eliminatorios que se realizaron en ocho estados del país. Por Jalisco van María Fernanda Gutiérrez y Natalia González.