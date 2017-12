Páez siente que dará torneo de ensueño con Leones Negros

La pretemporada que ha realizado José Ismael Páez con Leones Negros, está seguro el jugador que le dará el fondo físico para demostrar el gran futbol que tiene y llamar poderosamente la atención en el futbol mexicano, en el cual quiere triunfar.

"Ya estoy agarrando el ritmo futbolístico que necesitaba, me siento contento, muy bien. Es muy diferente estar con el equipo desde la pretemporada y ya invita a lo que se viene, un nuevo torneo. Hay que dejar las cosas malas atrás, estamos con el mejor ánimo de hacer las cosas bien".

Ha participado en los encuentros amistosos que ha efectuado Leones, se ha sentido muy bien y este miércoles ante el Atlas, espera ver actividad, en el encuentro que se disputará en el Estadio Jalisco a las 11:00 horas.

"Me he sentido bien, siento que estoy agarrando el nivel que se requiere y le pido a Dios que me dé la fortaleza para dar todo al equipo, es lo que quiero, sé que tenemos una gran grupo y podemos llegar muy lejos".

El torneo pasado, el volante llegó al equipo ya avanzado el campeonato, lo cual le restó en muchos aspectos, de entrada porque ya el técnico Jorge Dávalos tenía elementos más vistos, sabía lo que le podían dar y él, tenía todavía que adaptarse en muchos aspectos.

"Me sentí incómodo porque no estaba trabajando al parejo del equipo, ya estaban hechos, los profes tenían un cuadro preparado, lo cual es difícil llegar así. Todo con el pasar del tiempo, con el trabajo se demuestra que podemos aportar al equipo, espero la oportunidad para dar el esfuerzo y que vean lo que quiero".

Estos Leones Negros están para cosas grandes, porque los refuerzos que llegaron así como realizar la pretemporada todos juntos, le hace soñar con muchos objetivos que cumplirán.

"Los veo bien preparados, es un equipo que trabaja para un proyecto y demostrar lo bueno que trae la generación de atrás. Hay gente de experiencia, me parece bueno, es una buena junta directiva y ayuda mucho en todos los aspectos".

LS