Pacquiao y Roach, juntos otra vez

El veterano entrenador Freddie Roach aceptó volver a trabajar con el filipino Manny Pacquiao de cara a su pelea contra el estadounidense Adrien Broner el 19 de enero, luego de separar sus caminos tras 16 años en 2017.

“Manny se puso en contacto conmigo directamente. Nos sentamos juntos. Estaré en su rincón el 19 de enero”, afirmó Roach en un mensaje de texto enviado a Sports Illustrated.

“Pacman” había asegurado el lunes pasado que Roach volvería a su esquina de cara al combate ante Broner, lo que tomó por sorpresa al entrenador, quien aseguró que “nunca he hablado directamente con Manny (desde 2017)”.

“No voy a hacer ningún movimiento hasta que Manny me llame. He sido como un padre para él durante 15 años. Si no puede llamarme, no habrá acuerdo”, había dicho.

En un encuentro privado con la prensa en Los Ángeles el martes pasado, previo a su presentación oficial de la pelea con Broner, Pacquiao explicó que esperaba tener a Roach como su supervisor, con Buboy Fernández como entrenador principal.

“No tengo ningún problema con Freddie Roach. Lo único que digo es que el otro trabajo en el entrenamiento debe ser asignado o diseñado por Buboy. Freddie puede supervisar o instruir a Buboy, eso es lo que vamos a hacer”, señaló el actual campeón del mundo regular del peso welter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Manny Pacquiao cumplirá 40 años el 17 de diciembre. Tras dos retirado, y a pesar de haber sido elegido senador en su país en 2016, el filipino decidió volver a los cuadriláteros, alzándose con el título mundial welter de la AMB. ¿El motivo? La soledad.

“Cuando dejé de boxear, me sentí muy solo, a pesar de tener mi trabajo en el Senado. Echaba de menos el boxeo. Me sentía solo. El boxeo es mi pasión, crecí en el boxeo, esa es la razón (por la que he vuelto)”, señaló el pasado martes en un encuentro privado con la prensa en Los Ángeles, con motivo de la presentación de su próxima pelea, el 19 de enero frente al estadounidense Adrien Broner.

“Ya he hablado con mi familia sobre esto, el boxeo es mi pasión, quiero continuar. No he pensado en (volver a) retirarme”, agregó.

Broner, sin embargo, no es de la misma opinión.

“Ha vuelto por el jodido dinero”, declaró entre risas.

“Sigue siendo una máquina de pelear. Pero creo que no tiene lo que hay que tener para vencerme”, añadió.