''Pachy'' Cruz ve a sus Astros lejos de su mejor versión

A pesar de que por fin lograron hilar dos victorias consecutivas desde su debut en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), el coach Rafael "Pachy" Cruz no ve a sus Astros cerca de su mejor versión.

Según lo estima el entrenador, la quinteta jalisciense apenas se encontraría a un 60 por ciento de llegar al techo de su nivel competitivo, pues aún les falta encontrar el mejor acomodo de todas sus piezas sobre la duela.

"He visto destellos de un grupo bien alto, los veo con mucha paciencia y muy buena ilusión, pero no te puedo decir que he visto a ese grupo por periodos largos, así que yo creo que nos falta todavía. En cuestión de porcentajes se me hace difícil cuantificarlo, pero no sé, quizá un 60 por ciento, porque esto debe de ser algo colectivo".

"Todavía estamos buscando las piezas, dónde encaja cada quién y con quién, pero definitivamente que el trabajo de los muchachos y mantenerse positivos ha sido una constante. Hay trabajo por hacer y espacio por mejorar, estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho", compartió.

La noche del jueves, los Astros derrotaron a los Libertadores de Querétaro dentro de la Arena Astros, pero ahora los de Jalisco tratarán de alargar su buena racha el siguiente domingo, día en que de nueva cuenta recibirán a los queretanos con el objetivo puesto en ganar su primera serie en casa.

De momento, pese a sus dos victorias consecutivas, los Astros aún tienen marca perdedora en la LNBP, pero un nuevo triunfo ante los Libertadores igualaría las cosas en cinco triunfos por cinco descalabros.

Con un total de 13 puntos, Astros se encuentra posicionado en el cuarto lugar de la Zona Oeste, misma que es comandada por Panteras de Aguascalientes, equipo que ostenta 16 unidades.

OF