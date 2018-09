Oscar De la Hoya explora postularse a la presidencia de EU

Oscar de la Hoya, el ex campeón mundial y actual promotor de box anunció, de forma muy seria, postularse por la nominación presidencial de Estados Unidos.

"En realidad, soy muy, muy serio y creo firmemente que si el músico Kanye West puede hacerlo y anunciar y quizás provocar al mundo que tal vez algún día quiera postularse para presidente, ¿por qué no yo?", dijo el ex boxeador convertido en promotor en un video que se difundió en medios estadounidenses.

El ex ganador de la medalla de oro en las olimpiadas en 1992, se retiró del boxeo profesional en 2009, y después de ganar su primer título al derrotar a la leyenda mexicana Julio César Chávez y mantener una exitosa carrera, en la que se ha mantenido fuertemente involucrado en el boxeo como promotor de su empresa, "Golden Boy Promotions".

Durante décadas, señaló, ha sido animado a convertirse en más involucrado fuera del deporte y por ello no descarta sustituir al presidente Donald Trump, quien incursionó en la política después de ser un presentador de un programa de reality y organizar Miss Universo, además de ser un millonario de bienes raíces.

"A lo largo de los años, desde que me convertí en un profesional del boxeo, he tenido millones de personas que me dicen: 'Mira, ¿por qué no representas? ¿Por qué no te levantas y tienes una voz más grande? ' Y, obviamente, la mayor voz que puedes tener es ser presidente ", comentó en el video.

De La Hoya, originario del Este de Los Ángeles, apuntó que si su equipo le traía algunas estadísticas alentadoras lo oficializaría y anunciaría su carrera.

Sin embargo, sus comentarios deben tomarse con mesura, ya que el ex campeón está en un fuerte modo de promoción antes de la pelea de campeonato de peso mediano que su compañía está presentando la noche del sábado en Las Vegas.

Saúl "Canelo" Álvarez, peleador de De La Hoya, enfrentará a Gennady "GGG" Golovkin en una revancha de su controvertido empate del año pasado.

