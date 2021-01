Ortiz sigue en la pelea, pero Ancer se derrumba

Las condiciones climáticas para la segunda ronda del Sentry Tournament of Champions fueron prácticamente ideales para el buen juego y los scores bajo par. El viento que caracteriza la Isla de Maui fue el gran ausente de la segunda jornada al no hacerse presente durante casi todo el día, permitiendo una lluvia de birdies en el espectacular campo de Plantation Course en Kapalua.

En el liderato se encuentra el estadounidense Harris English con otra gran ronda de seis abajo de par, 67 golpes, en la cual marcó seis birdies sin cometer errores. Este resultado colocó a English en el liderato con un acumulado de -14, para iniciar el fin de semana con una ventaja de dos impactos sobre un grupo de cuatro jugadores.

Haciendo su debut en el evento, Carlos Ortiz continuó demostrando el gran momento por el que pasa su juego al registrar una segunda ronda casi perfecta de seis abajo de par, 67 golpes, en la cual contó con una buena segunda vuelta de seis birdies en nueve hoyos para cerrar el día.

Tras este resultado, el tapatío llegó a un acumulado de -10 para empatar el décimo puesto, a cuatro impactos del líder, pero únicamente a dos del segundo lugar.

Por su parte, Abraham Ancer no logró tomar ventaja de las favorables condiciones marcando una jornada de 71 golpes, uno abajo de par. Con únicamente cuatro birdies y dos bogeys el nacido en Reynosa cayó empatado hasta el lugar 34, con un acumulado de -5.

A pesar de no haber tenido el mejor resultado, Ancer contará con dos días más de juego para escalar en el tablero, ya que al ser un evento por invitación y contar con únicamente 42 participantes, no hay corte de jugadores.