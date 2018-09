Orbelín y Pérez no van al Chivas vs Monterrey

Malas noticias. El “escudo” de Chivas integrado por Orbelín Pineda y Michael Pérez quedó descartado para la complicada visita al Monterrey, este sábado, cuando se reanude el Apertura 2018. A ello hay que sumarle que Jesús Sánchez no está en ritmo para un partido de estas características.

El director técnico de Chivas, José Saturnino Cardozo, fue quien anunció la situación de los jugadores, y entró en detalles sobre la lesión de Pineda, ocurrida en su estancia con el Tricolor.

“El parar le vino bien a los lesionados. Ya De Luna (Mario) ha trabajado desde ayer (martes), se metió de lleno con el grupo. Necesita un poco más de tiempo para estar a 100%. A Sánchez (Jesús) le falta un poco, hizo la previa pero le falta una semana más. Orbelín (Pineda) se lesionó en la Selección, es una pena por la ilusión de jugar en la Selección. Lo dejó sin oportunidad, ahora tiene una lesión importante, hay que esperar un tiempo importante, están descartados, Michael (Pérez) y Pineda. No hay tiempo suficiente para que lleguen al sábado”.

Los cuidarán

Precisó el estratega que no arriesgará a ningún jugador que no esté a 100%, así que por eso tienen la oportunidad de iniciar Fernando Beltrán y Alan Cervantes en sustitución de Pineda y Pérez.

“No podemos dar ventaja a nadie por lo que significan todos los puntos que están en juego. Me parece que, aunque un jugador sea importante, si el jugador no está recuperado, el rendimiento no será el ideal. Buscamos que todos estén a 100%, para que cumplan primero en lo físico, luego en lo táctico, y podamos ganar los partidos”.

Cardozo hizo declaraciones sobre plantilla y los deberes que corresponden a cada línea del equipo. MEXSPORT

Delanteros deben cumplir

El cuerpo técnico de los rojiblancos siempre tiene trato personalizado con la plantilla, para ayudar a quienes lo necesiten y potenciar las cualidades de cada uno en su posición.

Siempre insistimos que los delanteros de Chivas tienen que pelear el título de goleo

Los delanteros tienen un compromiso grande con el técnico, quien es un referente de goleador en México, y deben aprovecharlo para destacar en esa posición, puntualmente Ángel Zaldívar y Alan Pulido, así lo precisó José Saturnino Cardozo.

“Me parece que siempre insistimos que los delanteros de Chivas tienen que pelear el título de goleo. Ángel (Zaldívar) ha hecho 4 goles en ocho juegos. Seguiremos trabajando con ellos. El centro delantero de Chivas tiene que hacer ocho o nueve goles. Es un chico que le gusta pulir lo que ha hecho mal”.

En las charlas que tiene el técnico con los arietes rojiblancos, les da consejos varios, desde la forma de moverse, hasta la tranquilidad que deben tener si no les llegan balones, porque cuando aparezca uno, deben ser letales.

“Debemos estar atentos a la segunda jugada, estar atento en ataque para que no te hagan daño. A mí me encanta trabajar arriba porque el gol llega con coordinación, con tener presencia física, con un buen disparo, pero creo más en la coordinación en ataque. Tener gente que pueda definir. Pulido tiene que hacer de cinco goles para arriba”.