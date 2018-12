Opción de JJ Macías está muy alta: Jesús Martínez Jr.

José Juan Macías llegó prestado con opción a compra al León, así fue el arreglo entre las directivas y lo confirma el presidente del equipo del Bajío, Jesús Martínez Jr., quien aseguró que Chivas puso una cifra muy alta, buscando quizá que en un futuro no la haga válida y por lo pronto lo único que les queda es darle minutos, porque eso quieren en el redil, foguearlo.

“Llegó prestado con la opción, es un joven con gran proyección. Le vendrá bien jugar en León, salir le dará madurez que a lo mejor no iba a tener y tiene unas grandes condiciones, hay que desearle éxito y posteriormente ya veremos qué sucede con él”.

Martínez precisó que el caso de JJ Macías no está fácil para adquirirlo en un futuro, no es el caso que tuvieron con Víctor Guzmán, ya que la dirigencia de Chivas se cubrió muy bien para que en caso de que el jugador funcione bien, los esmeraldas no la tengan fácil para adquirirlo de manera definitiva.

“Tiene mucho futuro, pero si supieran la opción de compra se irían para atrás. Hay que decirlo que José Luis (Higuera) y la gente que trabaja en Chivas, lo hacen muy bien. El caso con él, es que juegue, que madure, nos ayude y ya sabremos qué haremos cuando termine el préstamo. Estamos agradecidos con Chivas que hayan accedido con un jugador importante y como digo, aquí no son nada güeyes”.

