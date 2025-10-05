Este domingo, Omar "N", exfutbolista de Chivas y señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado tras ser puesto a disposición de un juzgado de control y juicio oral del penal de Puente Grande.

El presunto responsable, permanecerá en prisión preventiva durante la duración del proceso.

En esta audiencia, se desahogaron las pruebas en contra del imputado, en las que se le dio a conocer los motivos por los que fue detenido y por qué se encuentra en proceso judicial.

Tras su detención ayer sábado por la tarde en el Centro de Zapopan, Omar "N" fue llevado ante la autoridad jurisdiccional, quien emitió el mandato para continuar con el proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

De acuerdo con la información, la defensa del imputado, en tanto, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Por ello, será hasta el próximo viernes 10 de octubre cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación de Omar "N", donde se determinará si se vincula al señalado por el delito señalado.

MV