Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

¿Cuándo será la audiencia de vinculación de Omar "N"? Esto se sabe

El presunto responsable, permanecerá en prisión preventiva durante la duración del proceso

Por: El Informador

Tras su detención ayer sábado por la tarde en el Centro de Zapopan, Omar

Tras su detención ayer sábado por la tarde en el Centro de Zapopan, Omar "N" fue llevado ante la autoridad jurisdiccional. EL INFORMADOR / J. ACOSTA / ESPECIAL

Este domingo, Omar "N", exfutbolista de Chivas y señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado tras ser puesto a disposición de un juzgado de control y juicio oral del penal de Puente Grande.

El presunto responsable, permanecerá en prisión preventiva durante la duración del proceso.

LEE: Tormenta tropical "Priscilla" dejará fuertes lluvias en estos estados

En esta audiencia, se desahogaron las pruebas en contra del imputado, en las que se le dio a conocer los motivos por los que fue detenido y por qué se encuentra en proceso judicial.

Tras su detención ayer sábado por la tarde en el Centro de Zapopan, Omar "N" fue llevado ante la autoridad jurisdiccional, quien emitió el mandato para continuar con el proceso a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

Te puede interesar: ¿Qué pasará con Omar "N" tras ser detenido?

De acuerdo con la información, la defensa del imputado, en tanto, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Por ello, será hasta el próximo viernes 10 de octubre cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación de Omar "N", donde se determinará si se vincula al señalado por el delito señalado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones