¡Oficial! Salvador Reyes, nuevo refuerzo del América

El Club América oficializó la llegada de Salvador Reyes a sus filas, proveniente del Puebla. A sus 23 años, el lateral cumplió el sueño –como publicó el mismo cuadro azulcrema– de portar la camiseta de las Águilas, en una nueva contratación de bajo perfil por parte de los emplumados.

Reyes se convirtió en el nuevo fichaje del América, tras los anuncios de Miguel Layún y Fernando Madrigal, quienes llegaron del Monterrey y Querétaro, respectivamente.

Sin algún anuncio cercano de refuerzos bombas, el entrenador Santiago Solari continúa la construcción de su equipo para competir por el campeonato.

Nacido en Taxco, este joven futbolista comenzó su trayectoria en las fuerzas básicas del Morelia, posteriormente pasó a los Cimarrones de la Liga de Ascenso y se consolidó con La Franja.

En el último Guardianes 2021, Reyes fue titular en todos los compromisos, sumó mil 489 minutos y anotó dos goles; para la Liguilla se mantuvo en su puesto inamovible.

Ahora, jugará para el América, en busca de ganarse su lugar bajo las indicaciones de Solari, quien todavía busca más refuerzos.

Un sueño cumplido

Llegó Salvador Reyes a Coapa, nuevo refuerzo de las Águilas y ha confesado que es americanista desde la cuna.

El ahora exjugador del Puebla ya pisó las instalaciones americanistas, fue recibido por el español Álvaro Fidalgo y no dudó en decir que siempre soñó en vestir la casaca azulcrema.

"Desde toda la vida mi familia ha sido americanista y yo fui americanista desde niño. Esto es un sueño hecho realidad".

El joven lateral contó cómo fue cuando le contaron que daba el salto de Puebla a la Ciudad de México: "Llegó mi representante terminando el torneo, y me dijo que me tenía una noticia... No sabía de qué se trataba, sólo que tenía un nuevo equipo, y me agarró de sorpresa.... No me esperaba una noticia así y me dijo: 'Ya eres Águila'. Me emocioné mucho, invité a comer a mi familia y cuando les dije algunas lágrimas se salieron".

Acepta sin dudarlo que llega "Al equipo más grande de México. La piel se me enchinó, me puse muy feliz, es inigualable lo que se siente cuando te dicen que llegas al América".

