Odriozola cumple su sueño; llega al Madrid

El lateral Álvaro Odriozola, primer refuerzo de la “era Julen Lopetegui” en el Real Madrid, fue presentado ayer en el Estadio Santiago Bernabéu y admitió que llegar al club blanco es “un sueño” ya que siente que ahora está en el equipo “más grande del mundo y de la historia”.

“Esta es una gran plantilla que va a ser reforzada con grandísimos jugadores, por eso llega al Real Madrid un jugador al que han querido muchos clubes importantes, pero tenía claro dónde quería jugar”.

“Es algo indescriptible. Algo que pasa una vez en la vida y estoy muy contento de poder estar aquí. Quiero disfrutar de cada momento y nada más”, afirmó Odriozola, de 22 años y ex de la Real Sociedad.

“Quiero crecer como jugador y como persona, además de aspirar a ganar todos los títulos posibles. Me gustaría triunfar en el Real Madrid, que es el sueño de todo futbolista, y voy a pelear por hacer ese sueño realidad”, apuntó.

Odriozola dedicó también palabras de agradecimiento a Lopetegui, que lo convocó para el Mundial de Rusia con España (aunque no tuvo minutos en la justa internacional). El propio entrenador fue destituido dos días antes del debut de La Roja en el torneo, después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid para después del torneo.

“Le estoy eternamente agradecido por darme la oportunidad de jugar un Mundial y estoy muy contento de que sea mi entrenador. He estado con él esta mañana (ayer) y me ha transmitido que voy a tener toda la confianza del mundo, que tengo que dar el máximo y que es un club grande, con una exigencia brutal, por lo que no valen las medias tintas. Es un especialista en transmitir al grupo su mensaje”, estimó.

No le teme a la competencia

Odriozola comienza a familiarizarse con un equipo que pagó por él 30 millones de euros y tendrá que ganarse un puesto en el 11 titular con un duro rival, Dani Carvajal, titular indiscutible en el lateral derecho blanco las últimas temporadas.

Para el nuevo refuerzo del Madrid, su compañero y rival, Carvajal, es “un referente” a quien tiene “respeto”, pero advirtió que viene a pelear por el puesto. “A mí no me da miedo ningún reto. A Carvajal le tengo respeto, es un referente, pero vengo a pelar el puesto y dar 100% por esta camiseta”.

El lateral internacional de 22 años dijo que al venir al Real Madrid sabe que se enfrenta “a la mayor de las competencias” y que Carvajal, con el que ya compartió vestuario en la Selección española durante el Mundial de Rusia 2018 es uno de sus “ídolos”.

“Es un jugador en el que me he fijado mucho en su forma de jugar. Pero por supuesto yo vengo a ganarme el puesto, a dar lo mejor. El que sale beneficiado de esta pugna es el Real Madrid, vamos a luchar los dos por jugar”, señaló.