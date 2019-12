Odell Beckham Jr. pone en duda su continuidad con los Cafés

El receptor de los Cafés de Cleveland, Odell Beckham Jr. puso en duda su continuidad con el equipo al terminar la campaña, donde está firmando su segunda peor temporada como profesional.

"Nadie sabe lo que depara el futuro, como mañana; no podría decirles lo que va a suceder. Eso es algo de lo que me desconecto en este momento. Búsquenme en la temporada baja y vean qué pasa", agregó.

En los 12 partidos que ha jugado en lo que va de la campaña, Beckham Jr. sólo ha logrado 805 yardas mediante 57 recepciones y dos anotaciones; además de hilvanar seis encuentros sin superar las 100 yardas por primera vez en su carrera.

El ex Gigante de Nueva York aceptó sentir frustración por no poder desarrollar su mejor desempeño y aunque no culpa a su mariscal de campo, espera ser más tomado en cuenta para ayudar al equipo.

"Junto con cualquier otra posición, quieres ayudar, punto; así que recibes el balón, no recibes el balón, al final lo que arregla todo es ganar. Cuando no ganas, es cuando puedes ver problemas, tensión. La respuesta siempre está en ganar", concluyó.

AJ