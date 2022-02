Nuria Párrizas jugará sin presiones

Años atrás estuvo al borde del retiro debido a una fuerte lesión que sufrió en el hombro y ahora Nuria Párrizas vive su mejor momento como tenista profesional.

La española es actualmente la número 47 del mundo y llega al Abierto AKRON de Zapopan entre las cinco mejores rankeadas del certamen, pero no se presiona por obtener grandes resultados.

“No nos planteamos unas expectativas para el torneo, es seguir trabajando en todo lo que llevamos haciendo todo este tiempo atrás, intentar hacerlo lo mejor posible y, si los resultados nos acompañan, mucho mejor”, comentó.

La oriunda de España inició el año 2020 sin entrenador ni equipo. Pero llegó Carlos Boluda para guiarla en los entrenamientos y ahora Párrizas llega como una de las revelaciones de los últimos meses.

“Dejé de jugar un año porque me dijeron que no iba a poder seguir compitiendo. Luego sí que volví, necesitaba una ayuda y ahí fue cuando apareció mi entrenador, Carlos Boluda, era lo que necesitaba para estar ahora en este ranking. Alguien que viajara conmigo, me ayudara y que estuviera conmigo a cien por ciento”, explicó.

Tras más de cinco días de entrenamientos en el Complejo Panamericano de Tenis, Párrizas se dijo lista para encarar el torneo, donde debutará ante la eslovaca Anna Karolína Schmiedlova.

“Los primeros dos días sí que notabas mucho esa diferencia en el tema de respirar, de puntos largos, de la altura, pero yo creo que ya estando aquí cinco o seis días estoy bastante adaptada. No creo que haya una clave en concreto, es hacer mi trabajo y confiar en mí”, sentenció la tenista española.

LA CIFRA

5 victorias son las que acumula Párrizas en la presente temporada, dos de ellas en el Abierto de Australia, donde llegó a los Dieciseisavos de Final.

MQ