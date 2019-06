Norma Palafox explica su salida de Chivas

La jugadora de Chivas Norma Palafox, abundó a través de las redes sociales acerca de su salida del Guadalajara, que fue anunciada oficialmente el pasado jueves.

"Hoy me toca hacer una pequeña pausa a mi carrera futbolística, la gente que me conoce sabe que soy una persona que le gusta enfrentarse a nuevos retos", escribió la delantera en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Palafox, de 20 años, no especificó el motivo de su salida, aunque según información extraoficial la jugadora habría dejado el equipo para participar en la transmisión televisiva Exatlón.

"Me tomo la oportunidad para aclarar que NO me retiro completamente del futbol (...), es una pequeña pausa, sé rotundamente que este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo".

La jugadora agradeció "al club Guadalajara por el apoyo brindado estos dos años y medio, para mí siempre será un orgullo y un privilegio portar los colores del club más grande de México".

Palafox tuvo una contribución clave en el campeonato de Liga que el Guadalajara ganó en el Apertura 2017, hasta ahora el único de la escuadra femenil rojiblanca.

RR