No tengo que recomendar nada a Martino, sí darle el apoyo: "Piojo" Herrera

El entrenador de las Águilas del América, Miguel "Piojo" Herrera, que la pasada noche disputaron en Houston un partido amistoso de campeones frente a Santos Laguna, fue categórico al declarar que no tenía "nada" que recomendarle al nuevo seleccionador de México, el argentino Gerardo "Tata" Martin, y "sí" darle su apoyo.

Tras concluir el partido de campeones del futbol mexicano en el que América (Apertura) y Santos (Clausura) acabaron con empate a 1-1, Herrera descartó por completo que tenga algo que decirle al nuevo seleccionador de la Tricolor.

"Yo, nada", respondió categórico Herrera. "'Tata' es un técnico muy preparado. Tiene más experiencia que yo, aunque no ha estado en el futbol de México, dirigió a la Selección de Argentina en dos ocasiones, al Barcelona...".

El entrenador mexicano reiteró que el nuevo seleccionador de México cuenta con una experiencia que avala su clase y capacidad profesional.

"Es un técnico muy, muy capaz, como lo ha demostrado. A mí me toca nada más que apoyar lo que necesiten del América con todo", subrayó Herrera, quien tampoco quiso hacer especulaciones sobre si podría volver algún día a la Selección. "Estoy muy contento ahora con el América".

Precisamente, a pesar del empate logrado ante el Santos, Herrera se mostró muy satisfecho por la manera como el equipo respondió en el campo con los jóvenes valores.

"La verdad como lo dije, el partido nos sirvió para ver a muchos jóvenes, lo terminamos con nueve jugadores de la cantera y eso es buenísimo, el ver cada día más chicos y eso va a ser muy importante para reforzar el equipo con jóvenes de tu propia institución", destacó Herrera.

También reiteró su posición de que cuenta con el centrocampista Diego Lainez para el próximo Torneo de Clausura.

"Mientras a mí la directiva no me diga nada, aquí está, con el equipo", destacó el técnico del América. "Esperemos que no se vaya, pero bueno a mi, repito, mientras que la directiva no me diga nada, sigo contando con él".

Lo mismo que quiere hacer con la cantera, la que considera de gran importancia de cara al futuro del equipo, y en la que admitió que hay jugadores con talento y proyección.

"Tenemos jugadores muy interesantes, de hecho al partido frente al Santos trajimos a 13 jugadores de la cantera y lo que es más importante, todos jugaron", valoró Herrera.

De ahí que descartase por completo que los rumores sobre la posible llegada del internacional Giovani Dos Santos al América fuese algo serio.

"No, eso fue producto del Día de los Santos Inocentes", respondió Herrera con una amplia sonrisa.

De lo que si dijo estar seguro es que el América cuando comience de nuevo el Torneo de Clausura no tendrá más objetivo que conseguir el título de campeón que lograron en el de Apertura.

"Nuestro único objetivo será buscar de nuevo el título".

En cuanto al gran ambiente, recibimiento y apoyo que recibió el equipo por parte de la afición americanista que hay en Houston, Herrera dijo que había sido algo de gran valor para el equipo en todos los aspectos.

"Claro que es muy importante ver la cancha llena, que la gente disfrute lo que hicieron los muchachos en el torneo pasado que cerramos con el título", subrayó Herrera. "Hubiésemos querido regalarles un triunfo y ser mejores, pero bueno son jóvenes".

Además Herrera reiteró que el partido no había llegado en el mejor momento, dado que no habían tenido el tiempo necesario para entrenar.

"Desgraciadamente el partido, como ya dijimos, se cruzó en un momento que no esperábamos jugar, pero bueno, los muchachos, hicieron un gran trabajo y se entregaron para la afición", agregó Herrera.

