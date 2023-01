No tenemos que buscar entrenadores mediáticos: Armando Martínez 

A unos días de que se cumpla el plazo establecido por los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol para presentar un análisis sobre el fracaso del proyecto de Gerardo Martino en el Mundial de Qatar, parece que Miguel Herrera y Guillermo Almada encabezan la opción para reemplazar al argentino en el banquillo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Armando Martínez, Presidente de Pachuca, habló sobre lo que necesita la liga y las cualidades que debe tener el siguiente Director Técnico del Tri.

-¿Qué debe tener un proyecto Selección para ser exitoso?

Primero, se deben poner objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ver bien los procesos que se tienen que llevar escoger bien el perfil de la gente que se tenga que llevar y ver la estructura que debe tener la Selección, me refiero desde la Selección Mayor hasta las infantiles y también, por supuesto, la Femenil. Entonces, es un proceso que tiene que mirarse a largo plazo y bien interesante ahora porque no vamos a tener la competencia que es la eliminatoria que te exige y te da un fogueo importante.

-Después del mundial, ¿Qué se debe de evaluar de la Selección Mexicana?

Habría que ver algunas cuestiones en la estructura de la Selección y en la estructura de la Liga para ver cómo se puede ser más competitivo todo. Pensar también en que los equipos pudieran estar en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Sería buenísimo aparte de también del fogueo que vamos a tener con los equipos de la MLS, que lo que sea cada quien ha crecido muchísimo porque han invertido muy bien, entonces podemos tener lo mejor de los dos mundos.

Además del nivel de competencia, ¿Qué otras ventajas tienen estos torneos?

Jugando ahí podemos tener lo mejor de los dos mundos, pues está la cuestión económica. La Libertadores también te da una situación económica muy buena porque los premios por cada partido que juegues pueden ser mayores a un millón de dólares y el campeón puede ganar más de 25 millones de dólares. Eso te hace muchísima diferencia para un equipo de fútbol en México para un presupuesto anual te hace toda la diferencia del mundo, entonces poder competir en eso también sería buenísimo ver de qué forma podemos hacer más más competitivo y más atractivo también la Liga la competencia interna.

-¿Qué falló en el proceso de Martino en la Selección?

Lo que pasó no es nada más culpa del entrenador, sino también de toda la estructura que en su momento tenía la Selección y que no hizo su trabajo. Nosotros también tenemos mucho que ver en haber dejado que no fuera así, que no sucediera así, pero bueno es algo que tenemos que aprender para que no nos vuelva a pasar.

-¿Qué debe tener un entrenador para que pueda aspirar a una Selección exitosa?

Debe ser un entrenador moderno, con mucha hambre, que tenga un excelente manejo de grupo. Un entrenador actualizado. Ahora hay una información impresionante con todos los softwares que hay. Tienen que estar muy metidos, no es nada más el entrenar en el día, sino analizar datos e información.

-Además de la cuestión táctica, ¿Qué otra cosa debe de dominar un entrenador de Selección?

Tiene que saber cómo manejan desde la cuestión física, la cuestión de la nutrición, el descanso. Es una carrera muy compleja y muy completa que tienen que meterse muchísimas cosas como el manejo del grupo, que es importantísimo y sobre todo que tenga conocimiento de lo que es este el mercado del fútbol mexicano.

-¿Qué cualidad tiene Guillermo Almada para llegar a dirigir la Selección Mexicana?

Tiene todo lo que te describí. Es un técnico 24 horas, muy intenso. Es muy exigente y comprometido. Además, pone al jugador que mejor está, él no tiene ningún compromiso por la nacionalidad, por la edad o por posición.

Él pone al que mejor está, al que tiene mejor rendimiento y eso es buenísimo, porque el jugador se da cuenta que si entrena muy bien y que si rinde bien, pues va a tener la oportunidad de jugar y eso crea una competencia interna impresionante, qué es lo que tiene que hacer en la Selección.

Aquí no tenemos que buscar entrenadores mediáticos, tenemos que buscar entrenadores que se dediquen a lo suyo que es entrenar

-¿Qué más ves en él?

Es un entrenador líder que habla lo que tiene que hablar. Que eso es importante. Aquí no tenemos que buscar entrenadores mediáticos, tenemos que buscar entrenadores que se dediquen a lo suyo que es entrenar y dirigir a la a la Selección. Eso me encanta del Guille que él tiene muy claro que el protagonista es el jugador y no es el entrenador, ni son los directivos el protagonista aquí es el jugador.

-También se ha mencionado a Marcelo Bielsa como opción para el Tri

De Marcelo, a mí me encantaría que hubiera podido tener la oportunidad de ser un Director Deportivo de la Selección, porque él tiene esa estructura de cómo manejar todas las divisiones. Él tiene el conocimiento pues ha estado en equipos importantes y ha forjado Selecciones Olímpicas. Selecciones infantiles, equipos de Primera División, la Selección Argentina en su momento, entonces tiene un conocimiento y una experiencia muy importante.

Marcelo es un obsesivo de su trabajo y me hubiera encantado que fuera ese brazo fuerte, que estuviera ahí acompañando a Yon (de Luisa) en la Federación con la cuestión deportiva así es como yo vería a Marcelo Bielsa.

-¿Y sobre Miguel Herrera?

Yo puedo hablar de mi técnico y de Marcelo, que los conozco. A Miguel no lo conozco en un trato personal. Es un técnico muy exitoso, también hizo un excelente papel con la Selección Mexicana y es lo que lo que te podría decir de lo que veo de afuera.

-¿Cómo volver a enamorar a los aficionados que quedaron decepcionados tras el Mundial?

Yo creo que lo más importante es el estilo de juego que tenga la Selección. Que los jugadores comprendan lo importante que es este proceso y que el aficionado vea que el jugador hace todo y entrega todo para defender la playera del equipo nacional.

Una selección que busca, que quiere ser protagonista. Que tiene carácter y que se mata en la cancha. Que está la competencia a todo lo que da y que defiende los colores de su país a todo. La gente, automáticamente, va a estar otra vez feliz de la vida con su Selección.

-Ahora que Grupo Pachuca no está en el comité de selecciones, ¿de qué manera apoyarán al Tri?

Nosotros siempre hemos luchado por el futbol mexicano y por la industria, por hacerla crecer. Trabajando con nuestros chavos y sacando más jugadores le vamos a ayudar mucho a nuestro país.

-¿Por qué no estar en el Comité de Selecciones?

Hay cosas como en todas las los negocios, en todas las industrias, en todos los giros que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, en las cosas que se propongan y que salgan. Nuestra filosofía la respetamos muchos y somos muy directos en ese aspecto. Que no estemos de acuerdo en algunas cosas como se den y por el tiempo pues es muy demandante nuestro proyecto, mi hermano decidió no estar en el Comité eso no quiere decir que no, que no apoyemos a la Federación.

-¿Apoyarán cualquier decisión?

Nosotros apoyamos desde nuestra forma de ver y de trabajar a todo el fútbol mexicano y lo que se decida, pues digo, para eso está la gente que tiene que estar ahí, en esos puestos, y para eso se institucionaliza la Selección y la Federación. Vamos a apoyar la decisión que nos parezca bien o no.

-¿Tienen un "Plan B" en caso de que sea Almada?

No, no tengo un plan B porque también tenemos platicado que si llegara a ser Guillermo nos darían chance de que acabara el torneo con nosotros.