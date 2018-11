No soy presidente: José Cardozo

José Saturnino Cardozo no dejaría que metiera alguna directiva las manos en su alineación, para presionar a algún jugador a que extendiera contrato, así que aprovechó el técnico de Chivas para aclarar, que el intercambio de conceptos con Eduardo López, fueron respecto a su trabajo en el rectángulo verde y no a temas relacionados con su renovación.

El pastor quiso aclarar el tema, porque es de los que está permanentemente al tanto de lo que dicen los medios de comunicación, reporteros, comentaristas y ha observado que algunos han mentido, por ello su comentario.

"Les quiero aclarar una cosa. Veo que algunos periodistas son magos porque dicen que yo estaba hablando el tema de contrato con 'Chofis', yo no manejo ese tema, no soy presidente. No me gusta que me embarren en esos temas. Evalúo, analizo y determino quién se queda. El que se va a quedar, se tiene que quedar, pero yo no armo las negociaciones".

No me gusta que me embarren en esos temas. Evalúo, analizo y determino quién se queda.

Si algo ha tenido desde que tomó las riendas del Guadalajara, es humildad ante la prensa, sinceridad, dice lo que siente y ha modificado mucho su forma de dirigirse con los representantes de los medios y expresó sobre la charla, que fue netamente de trabajo en cancha.

"Lo que hablé con López era futbolístico. No me gusta meterme en la vida privada del jugador, trato de tener diálogo pero exijo mucho al jugador en el campo de juego. Cada uno es libre y apoyo la responsabilidad del jugador".

Dejó en claro, que sabe las barreras que puede y no cruzar, pero si puede servir para que se desahoguen con él, al tiempo que pueda dar un consejo, lo hará sin problema porque el jugador se sentirá arropado.

"Escuchar su sentir y explicar un poco el motivo que él lo sabe. Venía de una lesión, no ha estado a ritmo, por eso ha ido a jugar a la Sub 20, yo soy responsable en eso y me molesta que se insinúen cosas que no son. El jugador se fue a la Sub 20 y cuando tomo decisiones son futbolísticas".

