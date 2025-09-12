La mexicana Giuliana Olmos y la indonesia Aldila Sutjiadi se convirtieron en las primeras finalistas del GDL Open AKRON 2025 WTA 500. En la modalidad de dobles, vencieron en semifinales a la pareja estadounidense Jessie Aney y Quinn Gleason por parciales de 6-3 y 6-4 en el Grandstand del Complejo Panamericano de Tenis.

Luego de instalarse en la antesala de la gran final por walk over, Olmos y Sutjiadi llegaron en calidad de favoritas ante la pareja norteamericana y cumplieron con las expectativas. En un enfrentamiento que duró 1 hora y 15 minutos, Giuliana y Aldila dominaron las acciones de principio a fin.

No pasó mucho tiempo para que Olmos y Sutjiadi tomaran la delantera en el inicio del encuentro sacando una ventaja de 3-1. A pesar de que perdieron un par de servicios, en la recta final del primer set no aflojaron el paso y haciéndose fuertes a través de sus saques, lograron quedarse con el capítulo.

Para el segundo episodio, Giuliana y Aldila tuvieron que venir de atrás para igualar el set 3-3. Sin embargo, el séptimo game fue crucial, puesto que quebraron el servicio de las estadounidenses, firmando una importante voltereta para evitar un tercer set que definiera a las ganadoras.

Al final, la mexicana y la indonesia aprovecharon el 50% de sus oportunidades de quiebre para avanzar al juego por la corona en el territorio jalisciense.

Tras no tener representación azteca en el cuadro principal de singles, Giuliana Olmos se convierte en la única tenista mexicana con posibilidades de ganar un título en el GDL Open AKRON 2025.

A falta de que se jueguen la otra semifinal para definir a sus rivales, Olmos y Sutjiadi volverán a ver actividad hasta el domingo, cuando se lleve a cabo la Gran Final.

