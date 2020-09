No sé si ''Chofis'' tenga contrato que diga 'debe jugar': Claudio Suárez

Hay muchas cosas que no se explica ''El Emperador'' Claudio Suárez, campeón con Chivas bajo la dirección técnica de Ricardo ''Tuca'' Ferreti. Le llaman la atención muchos aspectos que sin estar cerca del equipo sabe perfectamente que no están bien; no se dan las mismas oportunidades, así como que hay elementos sobrevalorados, puntualmente Eduardo López, quien tiene muchas cualidades pero no se decide a sacarla para beneficio de la institución que representa.

''El Emperador'' no se espanta con el sobrepeso de los jugadores, pero esto cuando regresan de vacaciones, no en plena competencia como le ha pasado a ''Chofis'' y él contó una experiencia con el ''Tuca'', al tiempo que se pregunta si hay alguna cláusula a favor del jugador.

''Yo traía temas con la dieta, Guillermo Horta con los trabajos me ponía al cien, pero es lo que digo, 'La Chofis''' entra de cambio y digo 'espérame, se ve con sobrepeso'. Sus actuaciones también no sé si tenga contrato que dice debe jugar o no sé, pero no ha respondido y no es un joven que diga uno: tiene 20 años, hay que tenerle paciencia''.

Señaló Suárez que en su momento, el ''Tuca'' no se tocaba el corazón cuando alguno de sus dirigidos regresaba tras el periodo vacacional, con varios kilos arriba de lo permitido, pero rápido los ponían a tono porque de lo contrario, era peor.

''La verdad que no sé qué pasa en Chivas, uno está de lejos y como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Se ve con sobrepeso (Chofis), hoy en día es increíble porque se debe estar físicamente y recuerdo que Ricardo Ferreti me ponía muchas regañadas porque venía pasado un kilo y me decía 'no estés comiendo chingaderas'''.

Paciencia es lo que menos hay en el Guadalajara, así que una institución tan grande no tiene mucho tiempo de esperar a que un jugador se decida si será regular o no, muchos menos con alguien tiene ya no es un novato. Que se le quite ya la estrella de ''promesa''.

''Ya lleva sus años 'La Chofis', cuatro o cinco años porque recuerdo desde que estaba Matías Almeyda que fue campeón, entonces ves muchachitos que de pronto les dan la oportunidad, dos, tres juegos y luego los quitan como Ángel Zaldívar, Gael Sandoval que anda bien en Santos y digo, qué pasa, porqué a unos sí los aguantas y a otros no. No es en contra de ''Chofis'' López, sino que considero que ha tenido muchas oportunidades y hay que ver realmente que pasa con él, con el cuerpo técnico y la directiva''.

OF