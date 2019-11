''No sé por qué Luis Enrique no me quiere'' en su equipo, dice Robert Moreno

El ex seleccionador de La Roja Robert Moreno afirmó este jueves que no sabe "por qué Luis Enrique (Martínez) no me quiere" en su equipo y consideró que el técnico de la Selección de España fue "injusto" al tratarle de "desleal" en su presentación el miércoles.

"Es un momento desagradable para mí, muy desagradable", dijo Moreno, en una rueda de prensa, que decidió dar este jueves después de que "se me atacase de forma personal y se me etiquetase con algo que me parece injusto y que creo que no soy".

El ex técnico de La Roja, que sucedió en junio pasado a Luis Enrique al frente de la Selección tras ser su segundo, habló después que en su presentación ayer, el asturiano afirmara que no contaría más con Robert Moreno por considerarlo "desleal".

"Entiendo que le haga ilusión ser seleccionador, entiendo que es la ilusión de su vida, que ha trabajado mucho para eso, pero entiendo que es desleal y no quiero a alguien así en mi staff", afirmó Luis Enrique.

El actual seleccionador español explicó que en una reunión el 12 de septiembre con Moreno, percibió que el entonces técnico de la Roja quería hacer la Eurocopa y que después de eso tal vez estaría dispuesto a dar el paso al lado, que había anunciado en su momento para permitir el regreso de Luis Enrique.

Moreno, en cambio, relató este jueves que en esa reunión, le repitió en persona a Luis Enrique que estaba dispuesto a dar un paso al lado, pero "mi sorpresa fue la respuesta: me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo, con el resto del staff sí".

"A día de hoy, no sé por qué Luis Enrique no me quiere con él", añadió Moreno, afirmando que las preguntas de la prensa en la rueda posterior al partido contra Malta del 15 de noviembre, le permitieron "intuir" que Luis Enrique quería regresar.

Entonces, "sabiendo que mi presencia no era agradable para Luis en su vuelta" mandó un mensaje al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, para "acordar mi salida para no ser un impedimento", precipitándose los acontecimientos tras el partido contra Rumania el 18 de noviembre pasado.

Moreno no compareció ante la prensa y al día siguiente se anunciaba el regreso de Luis Enrique al banquillo de La Roja.

