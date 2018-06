No pasamos gracias a Corea: ''Chicharito'' Hernández

Luego de la ola de críticas que se desató para la Selección Mexicana por la estrepitosa derrota ante la Suecia 3-0 en el último partido de la fase de grupos del mundial de Rusia 2018, Javier "Chicharito" Hernández salió a defender el trabajo hecho por el equipo.

Fue mediante una publicación en su cuenta de Instagram que el delantero con más goles en la historia del Tri respondió a los comentarios respecto a la derrota.

Hernández publicó una fotografía en la que se ve a todo el equipo reunido, incluyendo al cuerpo técnico, en la cancha del estadio. Junto a la imagen colocó el siguiente texto: "No pasamos gracias a Korea [sic], clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos donde mejorar. Queda claro que tenemos todo para ganar y seguimos trabajando sobretodo [sic] en lo mental y emocional. Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras. #ImaginemosCosasChingonas #NadaNosDetiene #VivaMéxico".

Cabe recordar que en los días previos al partido el futbolista del West Ham United fue tendencia en redes sociales gracias que se viralizó una entrevista en la que decía "imaginémonos cosas chingonas" al ser cuestionado por las posibilidades del equipo mexicano en el mundial.

Además del número 14 del equipo de Osorio, otro de los jugadores que levantó polémica tras la derrota fue Rafael Márquez pues, al igual que Javier, colocó una imagen en su cuenta de Instagram. En esa publicación se ve el grupo "F" integrado por México, Suecia, Corea del Sur y Alemania y su posición final.

Sin embargo, la discusión llegó pues en el texto llamó "mediocres" a quienes criticaron la manera en que calificaron a octavos de final: "¡¡¡Calificamos a octavos!!! Los mediocres que nunca han logrado nada en la vida dirán que pasamos de milagro, los que hemos conseguido algo importante en la vida decimos primer objetivo cumplido, y ahora a trabajar y seguir mejorando para conseguir nuestra próxima meta,propósito u objetivo!! #TodoEsCuestionDe4ctitud #vamosméxico #4ctitud".

La Selección de México obtuvo su pase a la siguiente ronda con seis puntos, mismos que consiguió por derrotar a Alemania y Corea, equipos que quedaron eliminados al haber conseguido únicamente tres puntos cada uno. La escuadra de Juan Carlos Osorio le bastaba el empate o la victoria para colocarse en primer lugar del grupo.

La derrota ante Suecia, por la diferencia de goles, colocó al Tri como segundo de grupo y se enfrentará a Brasil el próximo lunes 2 de julio a las 09:00 horas.

OF