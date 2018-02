No, no y no con Chivas

Matías Almeyda está de frente a su primer gran crisis al mando del Guadalajara.

Chivas fue, de nueva cuenta, un desorden táctico ante un equipo frío y calculador como Santos, que terminó por llevarse el botín completo del estadio rojiblanco al ganar 2-0 sin muchas complicaciones.

“Vinimos con la idea de ganar ante un buen rival, con buen técnico y jugadores (...) pero mis jugadores dejaron todo en la cancha”.

Tras la derrota, la sexta en los últimos siete juegos en el Estadio Akron para el Rebaño, los rojiblancos se quedaron con cuatro puntos en el lugar 16 de la tabla general, sólo por arriba de Lobos BUAP y el Atlas.

La temperatura quedó a tope en el Guadalajara, donde Matías Almeyda amagó con desdeñar la conferencia de prensa al final, aunque sí terminó por presentarse.

Inventos

En la desesperación por ganar partidos, Almeyda olvidó las buenas formas.

El argentino efectivamente puso a sus mejores centrales (Pereira y Alanís) en perjuicio de Salcido y Marín, pero en medio campo improvisó con Isaac Brizuela de contención y Carlos Cisneros de enganche.

Bajo ese desorden inicial, Chivas no fue peligroso y parecía cuestión de tiempo para que el Santos impusiera el dominio de su sistema.

Fue hasta el minuto 31 y con una jugada que todos sabían en el Estadio que iba a ocurrir: centro a segundo palo donde Furch, completamente solo, fusila de cabeza a Cota para el 1-0 en favor del Santos.

Así se fueron al descanso y el desenlace de los siguientes 45 minutos ya todos lo sabían.

Matías sacó a sus laterales y a su contención para meter jugadores de ofensiva (salvo Orbelín), y Chivas terminó con siete hombres que juegan al frente.

Como en otras noches, la aglomeración no trajo ni peligro y menos goles, si acaso un par de oportunidades de Ronaldo y Pulido.

Santos metió la que tuvo en pies de Tavares al minuto 57. Antes y después de ese tanto, el Rebaño fue tan inofensivo como lo dicta su puesto 16 en la tabla general.

El nuevo descalabro de Chivas encendió las alarmas al grado de que se amagó que Matías Almeyda no saldría a comparecer ante los medios. Minutos después, argumentando problemas estomacales, el argentino se presentó.

“No hay que ocultarlo, a nivel resultados es de lo peor que hemos vivido hasta la fecha”.

Con relación a la presión que tiene el equipo, con sólo cuatro puntos de 18 posibles, el técnico dijo que en su mente no está renunciar a pesar de la crisis.

“Que no haya especulaciones, el día que yo decida no estar más, me sentaré con Jorge y le diré que no estoy más. Mientras vea una luz de esperanza para salir adelante como en otros momentos de dificultad, lo haré como lo he hecho toda mi vida”.

LA FIGURA

José Juan Vázquez (Santos)

Para que fuera aún más doloroso el revés, el mejor hombre del Santos no fue ninguno de los que hizo gol o el arquero pese a una gran atajada. El mejor hombre del partido jugaba en Chivas el torneo anterior. José Juan Vázquez fue suficiente para controlar el medio campo, con la sapiencia que sólo el “Gallito” tiene para manejar la cintura del campo.

MOMENTOS CLAVE

Cubetada fría

Con el ingreso de Ronaldo Cisneros por Jesús Sánchez, Guadalajara salió con toda la intención de empatar el juego. Los rojiblancos mostraban cierta mejoría pero justo cuando ingresó Orbelín, el guerrerense no alcanza a cortar un servicio en el área y Tavares marca el 2-0 justo cuando Chivas parecía mejorar.

Mala pata

Dos minutos después del segundo gol visitante, Chivas se acercó con claridad al área del Santos. Por derecha entra el servicio a la llegada de Alan Pulido, quien raspa la pelota de manera adecuada, pero una gran atajada del portero suplente Carlos Acevedo evita que el Rebaño se acerque en el marcador.

Así no se puede

Un minuto después del atajadón de Acevedo, Chivas pudo volver a recortar la distancia en el marcador. Ahora es Ronaldo quien encuentra un servicio filtrado al área, pero el ex lagunero no hace un buen contacto y su disparo se va desviado cuando el arquero estaba vencido.

LA VOZ DEL EXPERTO

Una caricatura

Jaime García Elías (columnista)

Cambió la alineación, pero no mejoró el funcionamiento del Guadalajara. Los rayados sufren con el balón por la falta de ideas ofensivas y lo más grave, de contundencia; y sufren sin el balón porque regalan espacios que se traducen en goles y redundan en derrotas. Casi con los mismos jugadores, estas Chivas son una triste caricatura del campeón del año pasado.