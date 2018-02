Almeyda admite que Chivas pasa por el momento más difícil

La derrota ante Santos Laguna caló hondo en Chivas. El técnico Matías Almeyda y sus jugadores tuvieron una encerrona luego del partido, al grado de que el departamento de prensa de Chivas informó que el timonel no acudiría a comparecer ante los medios, a pesar de que la Liga lo obliga. Minutos después se dio marcha atrás y el estratega sí ofreció sus impresiones, argumentando que tenía problemas estomacales.

"Desde mi llegada a Chivas es el momento más difícil", reconoció el técnico argentino ante los medios y realizó constantes referencias a la necesidad de seguir trabajando para mejorar.

Descarta renunciar

En relación a la presión que tiene el equipo, con sólo cuatro puntos de 18 posibles, Matías Almeyda fue claro al señalar que no piensa renunciar a su cargo, a pesar de que vive su peor momento como timonel de Chivas.

“Que no haya especulaciones, el día que yo decida no estar más me sentaré con Jorge y le diré que no estoy más, es simple, no daré tantas vueltas, pero mientras vea una luz de esperanza para salir adelante como en otros momentos de dificultad, lo haré como lo he hecho toda mi vida. Si algún día llegara a suceder, se va a enterar primero Jorge y después todos los demás”.

Sobre su repentina cancelación del mensaje a los medios, Almeyda aseguró que habría tomado esa decisión debido a un problema estomacal, pero que finalmente se resolvió...

Quienes no hablaron con la prensa fueron los jugadores de Chivas, que tras el silbatazo final se quedaron unos instantes en el campo mostrando caras largas y luego se dirigieron al vestidor sin hacer caso a los reporteros.