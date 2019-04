No me voy a tentar el corazón: Boy

La directiva del Guadalajara ha tomado todo tipo de precauciones para tener un mejor control con la plantilla, desde darles recomendaciones de todo tipo, que estén conscientes de la institución a la que representan, así como hasta hacer "toritos" sorpresa entre varios elementos rojiblancos para detectar si alguno está fallando a su profesionalismo en la noche anterior u horas anteriores a su llegada a la zona de trabajo.

"El Guadalajara puede pelear bien, tiene calidad, pero hay que conjuntarla para estar al servicio del equipo"

La disciplina es vital en Chivas en el mando de Tomás Boy, quien advierte que el que no esté siendo profesional en todos los aspectos quedará fuera del equipo titular, no será tomado en cuenta porque lo contrataron para sumar puntos y lo conseguirá con quienes estén listos, mentalmente y físicamente.

"Posiblemente pero ahorita tenemos urgencia y no se trata de salvarme yo. Para decir soy superman. Vengo a ayudar y ninguno se ayuda solo. Necesito a los jugadores, a todos y jura que no me voy a tentar el corazón para decidir, pero como equipo. No tenemos maravillas del mundo que aunque hay muy buenos jugadores no hay una maravilla. Vamos a resolverlo tranquilos, como equipo y necesito encontrar a los hombres aunque sea poco tiempo. Que nos saquen del hoyo"

El técnico mencionó que todos deben al interior ser conscientes de la situación, que busquen meterse lo antes posible al camino correcto, aunque sabe que esto no es rápido cuando se viene de un año y medio bastante difícil, de no calificar, de estar en problemas de cociente y además, con cambios de técnico, pero todo se puede y dio un ejemplo.

"Los jugadores deben aprender a jugar en la organización en que están. Cardozo tardó año y medio en hacer goles. Lo iban a despedir a Cardozo y se volvió un fenómeno. A veces tardan, no es fácil cambiar de casa y hay jugadores para determinados equipos y otros que no. Pero ahorita no tengo tiempo de observar eso. Saben quién jugó bien y mal. Ellos lo saben y yo también. Tengo que buscar soluciones".

Boy confirmó lo que observaba a distancia, que hay muy buen plantel, tienen mucha calidad, solamente deben salir de la zona de presión en la que están metidos ahora mismo y en su momento le dará a la directiva un informe completo de lo que observó en sus cuatro partidos dirigidos, ya que hasta ahora no le han consultado sobre qué faltaría en elementos para el campeonato entrante.

"Yo haré mi informe sobre las necesidades del equipo y ni en México hay esos jugadores de ese calibre. El Guadalajara puede pelear bien, tiene calidad, pero hay que conjuntarla para estar al servicio del equipo. El futbol me dice asociación. Voy a tratar de usar esa palabra para asociar a mis jugadores y lograr algo chiquito pero oportuno y necesario".

Los jugadores Jair Pereira y Michael Pérez, están listos para ser considerados en el cotejo ante el Puebla, así que el pastor comenzará a observarlos en los entrenamientos que restan.

JM